Jeden z najkrajších MTB maratónov na Slovensku sa bude konať už 5. júna! Na čo sa môžete tešiť?

Najväčší bicyklový festival na Slovensku, Birell BikeFest bude prebiehať prvý júnový víkend, 3. až 5. júna 2022 vo Freeride Bikeparku Kálnica a prinesie so sebou atraktívny program určený pre cyklistov aj divákov. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je obľúbený MTB maratón. Čo tento rok prinesie?

Základné informácie

Dátum: nedeľa, 5. jún 2022

Čas: 10.00 hod.

Štartovné: 20 € pri registrácii online (do 1. júna), 30 € na mieste, deti do 16 rokov štartujú zadarmo

Online registrácia: registrovať sa môžete na tomto linku

Kross BikeFest Maratón je považovaný za jeden z najkrajších MTB maratónov na Slovensku a po niekoľkých rokoch bude prebiehať na úplne nových trasách. Účastníci si opäť užijú krásne prostredie Považského Inovca, uvidia aj staré známe miesta, no objavia ich z úplne iných smerov.

Tešiť sa môžu aj na nové atraktívne lokality – trasa maratónu totiž prepája podhorie Považského Inovca s hrebeňom a aj ikonickou rozhľadňou na Panskej Javorine. Organizátori na trati ponechali aj obľúbené singletrackové úseky v záverečnej fáze maratónu. Kross BikeFest Maratón je obľúbenou disciplínou najväčšieho bicyklového festivalu na Slovensku a každoročne sa ho zúčastňujú stovky pretekárov všetkých vekových kategórií.

Galéria fotiek (4) Zdroj: BikeFest

Vďaka trom okruhom si prídu na svoje všetci milovníci horskej cyklistiky

Už tradične organizátori pripravujú pre pretekárov tri okruhy:

Veľký okruh s dĺžkou 49,3 km a prevýšením 1 595 metrov,

s dĺžkou 49,3 km a prevýšením 1 595 metrov, Stredný okruh s dĺžkou 34,5 km a prevýšením 1 130 metrov,

s dĺžkou 34,5 km a prevýšením 1 130 metrov, Športový rodinný okruh s dĺžkou 7,2 km a prevýšením 190 metrov.

Na Veľkom a Strednom okruhu budú mať súťažiaci k dispozícii občerstvovacie stanice a na bezpečnosť budú dohliadať záchranári a servisáci.

Galéria fotiek (4) Zdroj: BikeFest

Kross BikeFest Maratón je ako stvorený aj pre pretekárov na elektrobicykloch

Ako aj po minulé roky si na maratóne môžu zasúťažiť pretekári na elektrobicykloch v dvoch kategóriách. Pokiaľ sa prihlásia do kategórie PEDELEC, musí maximálny nominálny výkon ich elektrobicykla byť 250 W a motor vybavený obmedzovačom rýchlosti na 25 km/h. Tie elektrobicykle, ktoré nespĺňajú túto normu štartujú v kategórii OPEN.

Pri online registrácii na preteky ušetríte 33 %

Registrovať sa na maratón môžete online za zvýhodnenú cenu 20 € do 1. júna alebo na mieste v deň pretekov do 9.30 hod. za 30 €. Okrem štartového čísla získate štartovací balíček v hodnote 10 €, ako aj občerstvenie po dojazde do cieľa.

Registrovať sa online môžete na tomto linku.

Pre všetkých účastníkov Kross BikeFest Maratónu je parkovanie zadarmo cca 300 m od štartu. Parkovanie v areáli bikeparku je umožnené len návštevníkom s bicyklami. Diváci bez bicyklov môžu parkovať na záchytných parkoviskách, odkiaľ bude zabezpečená kyvadlová doprava.

Galéria fotiek (4) Zdroj: BikeFest

Birell BikeFest 2022 s viacerými novinkami

Okrem MTB maratónu sa návštevníci BikeFestu môžu tešiť na fantastický program. Opäť bude jeho súčasťou svetový pohár v horskej cyklistike v kategórii slopestyle a po prvýkrát do Kálnice zavítajú svetoví jazdci nielen z Európy, ale aj z Austrálie, USA a Kanady. Okrem toho budú v tejto disciplíne po prvýkrát štartovať ženy vo vlastnej kategórii.

Návštevníci sa tiež môžu tešiť aj na ďalšie divácky atraktívne disciplíny, ako je pumptrack, nočný dual slalom, či ďalšia novinka – whip off contest. V neposlednom rade sa na BikeFest vráti detská zóna a večerné párty.

Organizátori sa na vás tešia prvý júnový víkend; od 3. do 5. júna 2022 vo Freeride Bikeparku Kálnica. Všetky potrebné informácie o jedinom podujatí tohto druhu na Slovensku nájdete na webovej stránke www.bikefest.sk.

- reklamná správa -