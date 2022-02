Budete ich milovať! Tieto 2 produkty vám navždy vyriešia zálohovanie aj kuchynský odpad

Kto by už len rád vynášal odpadky a skladoval a vláčil prázdne fľaše do obchodu? Nemusíte to robiť ani vy. Žiť čistejšie, pohodlnejšie a zároveň ekologickejšie sa dá veľmi jednoducho.

Udržateľnosť, životné prostredie, ekologický prístup, zero waste a ďalšie slová, odkazujúce na zodpovednosť za budúcnosť našej Zeme, sú už každodennou súčasťou nášho bežného života. A je skvelé, že čoraz viac ľudí sa snaží znižovať svoj podiel na znečisťovaní prírody, či už je to bezodpadovým životným štýlom, bezobalovým nakupovaním alebo iným spôsobom. Či už patríte do skupiny tých, ktorí ekologickejšie žijú, alebo ešte len premýšľate nad tým, ako začať, našli sme pre vás dve neuveriteľne jednoduché a pritom maximálne efektívne vecičky, ktoré vám s tým pomôžu.

FoodCycler = voňavá kuchyňa bez odpadkov

Začnime novinkou, ktorej obľuba raketovo rastie. Bodaj by nie, keď vás FoodCycler od Sage zbaví povinnosti vynášania smradľavých odpadkov! Tento skladný, dobre vyzerajúci prístroj, totiž dokáže zužitkovať takmer všetok organický kuchynský odpad a premeniť ho na voňavý sterilný substrát. Neprodukuje pritom žiadne plyny ani zápach, čím eliminuje produkciu škodlivého metánu a znižuje tak vašu uhlíkovú stopu. Okrem elektrickej energie nemá žiadne iné nároky na prevádzku.

Galéria fotiek (4) FoodCycler je nenápadný, dobre vyzerá a pracuje absolútne čisto.

Zdroj: PLANEO Elektro

Ako to funguje? Všetok organický kuchynský odpad až na pár výnimiek ako napr. špikové kosti, olej či masť priebežne zbierate do hermeticky uzavretej nádoby a keď je ho dostatok, stlačením jedného tlačidla spustíte proces jeho spracovania. FoodCycler za 3 – 6 hodín zredukuje odpad o 80 % a premení ho na sterilný substrát. Spracuje odpad rastlinného aj živočíšneho pôvodu, takže ním vyriešite:

Zvyšky mäsa, rýb, morských plodov a hydiny vrátane kostí

Zvyšky ovocia a zeleniny

Obilniny

Syry a mliečne výrobky

Fazule, semienka a iné strukoviny

Hydinové a rybacie kosti

Kávová usadenina aj čajové vrecká

Vajcia a škrupiny od vajec

Zvyšky krmiva pre domáce zvieratá

Substrát nájde ďalšie využitie v záhrade, pri pestovaní izbových rastlín, balkónovej zeleniny alebo ho jednoducho vysypete k stromom, kríkom či do trávy.

Perlivá voda aj bez vláčenia fliaš hore - dolu

Druhým našim tipom je mnohým už známy SodaStream. Tento prístroj na výrobu sýtenej vody oceníte najmä vtedy, ak holdujete perlivej vode a doteraz ste si ju kupovali. Od januára nám totiž s povinnosťou zálohovania pribudla povinnosť skladovania nepokrčených fliaš, pokiaľ chceme, aby sa nám našich 15 centov vrátilo. Takže si môžete vybrať: buď vyhradíte v dome priestor na fľaše, ktoré budete vláčiť plné domov a prázdne späť, alebo si položíte na linku dobre vyzerajúci prístroj SodaStream, z ktorého máte čerstvú bublinkovú vodu zakaždým, keď na ňu dostanete chuť a v intenzite, aká sa vám práve zažiada.

Galéria fotiek (4) SodaStream CRYSTAL so sklenenou fľašou.

Zdroj: PLANEO Elektro

Jedna tritánová fľaša je určená na 3-ročné sýtenie, takže nahradí vyše tisícky jednorazových plastových kolegýň. Alebo je tu dizajnový Crystal so sklenenou fľašou, za ktorú sa nemusíte hanbiť ani pred svokrou. Stačí zájsť do najbližšej z 53 predajní PLANEO Elektro alebo kliknúť na planeo.sk a vybrať si, ktorý SodaStream vám padne do oka.

Elektrické kolobežky sú čoraz viac obľúbené a ak sa potrebujete rýchlo dostať do inej časti mesta, je to ideálny dopravný prostriedok: Žiadne zápchy, žiadne zbytočné emisie, pohodlie a čerstvý vzduch ako bonus.

Galéria fotiek (4) Zdroj: PLANEO Elektro

Kolobežka SENCOR SCOOTER TWO LONG RANGE 2021 s možnosťou praktického zloženia doma veľa miesta nezaberie, maximálnou rýchlosťou 25 km/hod vás odvezie až 45 km ďaleko a ak bude treba, vďaka ľahkej hliníkovej konštrukcii ju prenesiete, kam potrebujete. S LED osvetlením a odpružením zadného kolesa je jazda na tejto novinke úplná pohoda.

Ešte viac pomocníkov pre ekologicky zodpovedný spôsob života nájdete v PLANEO

- reklamná správa -