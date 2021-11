Najlepšie vianočné darčeky? Zabudnite na ponožky!

Hoci sú ponožky považované za vianočnú klasiku a nechýbajú asi pod žiadnym vianočným stromčekom, ide to aj inak. Takto tento rok originálne potešíte každého člena rodiny.

Na výber vianočných darčekov nám už zostáva menej ako 35 dní. Ak si teda nechcete nechať tieto nákupy na poslednú chvíľu a nakupovať napríklad 23.12. o polnoci v supermarkete, je najvyšší čas začať plánovať. V opačnom prípade sa môže stať, že sa vami vybraný darček zaradí na zoznam najhorších vianočných darčekov, aké kto kedy dostal.

Buďte originálni

Počuli ste už niekedy o pravidle 4 darčekov? Podľa neho by ste jednej osobe mali kúpiť 4 darčeky. Jeden, ktorý daná osoba chce, druhý, ktorý potrebuje, tretí niečo na seba a štvrtý na čítanie či iné trávenie voľného času.

Čo tak využiť tento rok toto pravidlo, no trochu si ho upraviť? Spravte si z neho pravidlo dvoch darčekov. Jeden bude niečo čo daná osoba chce a druhý vtipná maličkosť, čo ju dokonale vystihuje, no zároveň neurazí. To je naozaj dôležité, nakoľko darčeky majú byť milé a nie urážlivé.

Zdroj: Pixabay

Žiadne univerzálne darčeky

Každý z nás už určite dostal ponožky, hrnček, sviečku či podobne. Vyhnite sa kupovaniu obdobných klišé a predtým, ako kúpite konkrétny darček sa najskôr zamyslíte nad svojim vzťahom k danej osobe a následne nad jej potrebami.

Čo daná osoba potrebuje, na čo šetrí či ako relaxuje a trávi voľný čas?

Načerpajte inšpiráciu

Vianoce sú významným obdobím aj pre všetky obchody a supermarkety. Preto v ich letákoch pred Vianocami nájdete aj veľa inšpirácií na darčeky. Domácich kutilov môže potešiť nové náradie napríklad z obchodov Kinekus alebo Obi. Pre nežnejšie polovičky určite nájdete inšpiráciu napríklad v letákoch Pepco, Mobelix či Teta drogerie. Podobnú inšpiráciu nájdete aj v blogových článkoch či na stránkach jednotlivých internetových obchodov.

Hľadať inšpiráciu pred nákupom na internete využíva čoraz viac ľudí. Šetrí to čas, ktorý môžete radšej využiť s rodinou a blízkymi napríklad pečením koláčov, výrobou vianočných ozdôb alebo vychádzkou do prírody.

Nebojte sa byť osobný

Najkrajší darček je vždy ten od srdca. Nebojte sa byť pri výbere vianočného darčeka osobní a zamerajte sa na to, čo vám danú osobu najviac pripomína, čo ste spolu zažili či čo sa vám s ňou automaticky spája.

Spojenie osobnosti a vlastnoručne vyrobeného darčeka je niečo, čo roztopí srdce aj toho najväčšieho tvrďasa.

Vytvorte si zoznam a rozpočet

Nákup vianočných darčekov vie byť finančne náročný. Vyhraďte si naň presne určenú sumu a snažte sa ju dodržať. Pri nákupe si môžete pomôcť aj vopred vytvoreným zoznamom. Určite si pre každú obdarovanú osobu sumu, ktorú ste ochotní investovať do nákupu darčeka a potenciálne darčeky, ktoré jej môžete kúpiť.

Viac ako zbytočnosť poteší darčekový poukaz

Ak si moríte hlavu akokoľvek a napriek tomu neviete prísť na vhodný darček, vyhnite sa nakupovaniu zbytočností len zo zdvorilosti. Omnoho lepším riešením bude v tomto prípade darčekový poukaz do vybraného obchodu, či už na nákup oblečenia, kozmetiky alebo elektroniky.

Zdroj: Pixabay

Nenechávajte si nákupy na poslednú chvíľu

Nepremyslené nakupovanie darčekov na poslednú chvíľu, len preto aby boli, je to najhoršie, čo môžete urobiť. Či už nakupujte darčeky online alebo v kamenných obchodov začnite nakupovať s dostatočným predstihom.

Vyhnete sa tak davom ľudí, ktorými sa hmýria nákupné centrá tesne pred Vianocami, či dlhým dodacím lehotám kuriérskych spoločností a stresu, že vaše darčeky nestihnú prísť na čas.

Záchrana v poslednej chvíli

Ak ste si predsa len nechali výber darčekov na posledné dni pred Vianocami, vhodnou záchranou môžu byť poukážky na rôzne pobyty, služby či zážitky. Všetky ich kúpite online prostredníctvom internetu a ak máte doma tlačiareň, nemusíte už nikde chodiť. Stačí len daný poukaz vytlačiť a zabaliť.

Aké darčeky sa pod stromček nehodia

Vyhnite sa posúvaniu darčekov. Aj ak ste v minulosti dostali od niekoho darček, ktorým netrafil, neposúvajte ho ďalší rok ako štafetu niekomu ďalšiemu. Darček, ktorý musíte vysvetliť, nie je dobrý darček. Myslite na to už pri kúpe.

Nikdy nekupujte ako vianočný darček žiadne zvieratko. Naozaj nikdy. Práve po Vianociach sú zvieracie útulky najviac plné nechcených darčekov.

Existujú len dva typy ľudí. Tí, ktorí nákup vianočných darčekov zbožňujú a tí, ktorí si rok čo rok lámu hlavu nad tým, čo zas raz svojim blízkym vymyslieť. Nech už patrite do ktorejkoľvek skupiny nezabúdajte na to, že darček má byť v prvom rade z lásky.

- reklamná správa -