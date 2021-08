Znie to absurdne, ale za protizákonný biznis Matovičových ľudí, zaplatíme pokutu my

Možno si ešte pamätáte, ako sme minulý rok upozorňovali na advokátsku kanceláriu pána Miškoviča, ktorá po nástupe OĽaNO k moci vo veľkom vyhrávala „prieskumy trhu“ na právne služby, v ktorých súťažila veľmi nenápadne dookola s tými istými firmami. Keďže išlo o do oči bijúci škandál, niektorým ministrom bolo jedno, že Miškovič je Matovičov človek a radšej dali od neho ruky preč. Nie však Heger a Dedoles, a tak si Miškovič v Tipose a na pozemkovom fonde za rok zarobil veľmi príjemných 420 tisíc eur.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) spustil na základe nášho podnetu kontrolu, ktorej výsledky sú nasledovné: Pozemkový fond ústami Miškoviča odmietol ÚVO vydať dokumentáciu. Ešte raz Pozemkový fond si vybral Miškovičovu advokátsku kanceláriu na poskytovanie právnych služieb a keď si Úrad pre verejné obstarávanie vypýtal dokumentáciu, ako Miškoviča vybrali, Miškovič povedal nie, nedám. A čo je absurdnejšie, keď vďaka nemu dostal Pozemkový fond pätnásť tisícovú pokutu od ÚVO, tak sa odvolal s argumentáciou – Ako nám môžete dať pokutu, keď ste nám nič nedokázali?!

Pán Miškovič tlieskam, naozaj nerozumiem, kvôli čomu Vám mohla advokátska komora pozastaviť licenciu.

Poďme k Tiposu. Z prvých 10 strán je zjavné, že aj v tomto prípade úrad narazil na ten istý problém, tentokrát si však na pomoc povolal Najvyšší kontrolný úrad, ako aj Generálnu prokuratúru a tak sa po mesiacoch doťahovania nakoniec dopracoval ku všetkým potrebným podkladom a definitívne skonštatoval, že došlo k porušeniu zákona, ktoré malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. ÚVO taktiež zistilo potenciálny konflikt záujmov, ktorý mohol mať vplyv na výsledok.

V čom teda spočíva porušenie zákona? Aby Kaňka - šéf Tiposu a Matovičov dlhoročný marketér, dokázal tento biznis prihrať priamo Miškovičovi, úmyselne zvolil sumu 256 tisíc eur, teda tesne pod hranicou, od ktorej by musela prebehnúť už normálna verejná súťaž pre všetkých. Problém je, že predpokladanú hodnotu zákazky si nemáte len tak vymyslieť, na to existujú jasné postupy a pravidlá. Postupy a pravidlá, ktoré Kaňka najprv totálne odignoroval a potom, keď začala kontrola, rýchlo rýchlo niečo vymyslel. Je to hanba ako sviňa, ale výpočty, s ktorými prišiel spätne, v snahe vysvetliť svoj postup, nesedia ani so sumou, ani s trvaním zmluvy, a to aj napriek tomu, že si do výpočtov Kaňka doslova z brucha zarátal tretinovú zľavu. Prečo? To už nikomu nevysvetlil.

Takto vyzerá čisté zúfalstvo a panická snaha zakryť státisícový protizákonný biznis našich ľudí Igora Matoviča…

A na záver spravodlivý trest. Miškovič je bohatší o 420 tisíc eur, Kaňka dostal od Matoviča 100 tisícovú odmenu a my si ešte zaplatíme 30 tisíc eur ako pokutu.

Vážené média, vážení investigatívci, tieto dokumenty sú zverejnené už viac ako týždeň. Aspoň na chvíľu skúste predstierať, že vás tento škandál pohoršuje a požadujete vyvodiť politickú zodpovednosť. Čo vy na to?

- reklamná správa -