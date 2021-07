Z Rokfortu až do kulturáku - prichádza absurdná paródia Harryho Pottera

Nevšedný potterovský zážitok pre všetkých, ktorí milujú slávny čarodejnícky príbeh a neboja sa z neho uťahovať! Ochutnali by ste elixír od barmana Snape-a? Vedeli by ste si predstaviť Harryho a Draca ako kamarátov? Pozreli by ste si, ako tancuje Voldemort? A čo tak rap battle medzi Bellatrix a Ronom? Mladí divadelníci zoberú divákov v piatok 30. júla a v sobotu 31. júla v bratislavskom Dome kultúry Zrkadlový háj na zbesilú jazdu všetkými siedmimi knihami o Harrym Potterovi, vtesnanými do jedného parodického večera.

Ukrátení sa nemusia cítiť ani obyvatelia Banskej Bystrice, Košíc, Prešova, Popradu a Ružomberku, ktoré predstavenie navštívi v priebehu mesiaca september. Čo prezradili o predstavení RIDDIKKULUS! mladí divadelníci Katarína Gurová, Kristóf Melecsky a Peter Pavlík, na čele s režisérom Pavlom Viechom?

Zdroj: OZ Artefakt

„Rozmýšľali sme, ktorý príbeh je natoľko známy, že si z neho môžeme robiť srandu a otáčať ho naruby. Humor je totižto dobrý len vtedy, keď je komunikatívny, teda keď divák vie, na čo vtipy odkazujú. Na príbehu Harryho Pottera sme viacerí z nás vyrastali a dôverne ho poznáme. Je teda ideálny pre parodické spracovanie,” približuje okolnosti vzniku paródie režisér Pavol Viecha. Harryho Pottera pri tom označuje za ideálny príbeh pre slovenské publikum: „Je milý, zázračný, zábavný aj pokiaľ sa vám pri ňom nechce veľa premýšľať a končí (viac-menej) happy endom. My, Slováci, sa nemôžeme chváliť vysokým počtom obecne známych príbehov. Všetci poznáme príbeh o Jánošíkovi, Svätoplukovi,... a môj zoznam sa pomaly končí. A tak treba slovenskému publiku servírovať príbehy z iných oblastí. A Harry Potter? Kto o ňom aspoň raz nepočul? Kto by nevedel povedať aspoň to, že je to nejaký čarodejník so smiešnymi okuliarmi?”

Najviac však Viechu zaujal kontrast podmienok, v ktorých boli „Potterovky” natočené a tých, ktoré ponúka slovenská kultúrna scéna. „Britských hercov nahradia slovenskí herci, premakané filmové vizuálne efekty vystrieda klasický slovenský kultúrny dom, v ktorom ak by ste zavesili herca na metle na ťahy, padne celý strop a hlavne všetky postavy príbehu zahrajú len traja účinkujúci,” popisuje Viecha aspekty paródie, ktoré považuje za zábavnú absurditu, ale aj profesionálnu výzvu.

Aj keď je mágia tohto fenoménu často spájaná s 11. narodeninami jeho protagonistu, samotné parodické spracovanie je kvôli nevyberanému humoru dostupné hlavne divákom od 15. rokov. „Na svoje si prídu ako fanúšikovia a znalci príbehu, tak aj ľudia, ktorí nikdy nevideli žiaden Harry Potter film, či nečítali knihu z tejto ságy. Myslím, že nikto nebude o nič ukrátený.”

Predstavenie RIDDIKKULUS! vzniklo pod záštitou kultúrnej platformy OZ Artefakt, ktorá ponúka príležitosti študentom, absolventom múzických umení a čerstvým talentom.

30. 7. (piatok), 31. 7. (sobota)

Štart: 19:00 hod.

Miesto: DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Bratislava

Event: http://www.fb.com/events/523247195379736/

10. 9. (piatok)

Štart: 19:00 hod.

Miesto: Aula SZU, Bernolákova 8, Banská Bystrica

11. 9. (sobota)

Štart: 19:00 hod.

Miesto: Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, Košice

24. 9. (piatok)

Štart: 19:00 hod.

Miesto: Kino SCALA, Masarykova č.7, Prešov

25. 9. (sobota)

Štart: 19:00 hod.

Miesto: Dom Kultúry Štefánikova 99/72, Poprad

25. 9. (nedeľa)

Štart: 19:00 hod.

Miesto: Kultúrny dom A. Hlinku, A. Bernoláka 1, Ružomberok

Lístky: bit.ly/Riddikulus2021

