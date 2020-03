Zábava s detičkami doma v obývačke? Žiaden problém!

Každý rodič vie, že vymyslieť pre detičky pútavý program dá niekedy poriadne zabrať. No výsledný úsmev na tvári svojej ratolesti je vždy nad zlato. Robiť radosť deťom sa rozhodol aj projekt Paci Pac. Tento usmievavý pár umelcov dokáže svojimi hudobnými vystúpeniami nielen roztancovať, ale aj vzdelávať zábavnou formou.

Tohto roku boli však Paci Pac nútení kvôli momentálnej situácii presunúť všetky marcové koncerty neskoršie dátumy. No hrať naživo im predsa len chýbalo, preto sa rozhodli zorganizovať špeciálny online koncert. Ten si mohli maličkí aj veľkí vychutnať z pohodlia obývačky vďaka live streamu z youtube kanálu Paci Pac. V rámci dodržania prísnych pravidiel koncert odohrali len vo dvojici, s rúškami na ústach. Vystúpenie si užila hlavne Paci: „Detská radosť z vystúpenia je určite chytí nie jedného dospeláka za srdce. Aj keď len takýmto obývačkovým spôsobom, snažíme sa pomôcť rodičom aby si užili chvíle so svojimi deťmi a zároveň, aby si z toho detičky aj niečo edukatívne odniesli. Opäť pre vás hrať bolo to najlepšie, čo sa nám stalo za posledné dni“.

Paci Pac sa okrem týchto online koncertoch zamerali na čítanie rozprávok. Vypočuť si ich môžete na instagramovom profile Paci Pac každý večer o siedmej hodine.

Zdroj: Paci Pac



Ak ste nestihli online vystúpenie 19. marca, nevadí, máme pre vás dobrú správu. Pretože mal prvý online pokus veľký úspech, Paci Pac sa rozhodli sa rozhodli, že si to ešte niekoľkokrát zopakujú. V spolupráci so Zlatou studňou vám Paci Pac prinesie ďalšie 3 úžasné koncerty, ktoré budete môcť sledovať z bezpečcia domova opäť prostredníctvom youtube kanálu. Môžete sa tešiť na lepšiu kvalitu, rôzne prostredia a tak isto natáčanie z viacerých uhlov. Cena za tieto vystúpenia nie je žiadna, avšak môžete prispieť symbolickým vstupným, za čo vám celá kapela v týchto ťažkých časoch zo srdca ďakuje! Podporiť Paci Pac môžete TU.

Ďalší online koncert sa uskutoční u vás doma už 27. marca. Tak neváhajte a doprajte si spoločne so svojimi deťmi príjemný zážitok, na ktorý len tak nezabudnú. Viac o tomto podujatí nájdete na: https://www.facebook.com/events/245058709973435/

-reklamná správa-