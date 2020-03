Moderované pásmo a koncert skupín For Meditation & The Players

Zdroj: Cultus Ružinov

Mestská časť Bratislava-Ružinov, Cultus Ružinov a Fanclub Meditating Four vás pozývajú na moderované pásmo spojené s koncertom The Players a For Meditation a výstavou Fanclubu Meditating Four, ktoré sa uskutoční v pondelok 16. marca 2020 o 18.00 hod. v SD Nivy.