Megašou Angry Birds on Ice vypukne o pár dní, vypočujte si nový song autorov Rózsa-Benčík!

Už o pár dní bude mať v Košiciach a v Bratislave premiéru megašou Angry Birds on Ice, ktorá spája krasokorčuľovanie, akrobaciu, parkour a ďalšie disciplíny. Hudbu do šou, akú ste ešte nevideli, zložil skvelý skladateľ a multiinštrumentalista Oskar Rózsa, ktorý na projekte intenzívne pracoval s režisérom Jurajom Benčíkom niekoľko mesiacov. V ľadovej revue budete môcť počuj aj energickú a rebelskú pieseň „ Hatchlings & The Eggs“, ktorá sa perfektne hodí k neposedným mladých vtáčatám.

Jej text napísal Štefan Benčík a naspievala ju trojica mladých herečiek. Nenechajte si ujsť jedinečné predstavenia 25. januára 2020 v Steel Aréne v Košiciach a 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.

Zdroj: Comunique

Večne neposedné vtáčatá Angry Birds – Hatchlings majú v šou Angry Birds on Ice neodmysliteľné miesto. Hatchlingy Sam-sam - Samantha, Wee-wee - Vincent a Zoe sa stále hrajú s ich nenarodenými súrodencami a učia ich rôzne kúsky. Nová energická pieseň „Hatchlings & The Eggs” punk-rockového charakteru sa k nim skvelo hodí. Hudbu k skladbe zložil Oskar Rózsa a text piesne napísal Štefan Benčík, syn režiséra Juraja Benčíka, ktorý študoval filológiu na prestížnej univerzite v Cambridge.

„Filológiu si môžeme predstaviť ako sčítanejšieho bratranca lingvistiky, pretože neskúma iba jazyk ako taký, ale aj literatúru, ktorá z neho pramení. Mám teda prirodzene blízko k písaniu a divadlu. Navyše môj skvelý vzťah s otcom mi dal možnosť preniknúť hlboko do deja ľadovej revue a naozaj porozumieť zmyslu jednotlivých obrazov,“ vysvetľuje Štefan Benčík.

Keďže sú Oskar aj Štefan veľkí perfekcionisti, spoločne dolaďovali každý detail, aby zvuková stránka celej šou bola na tej najvyššej úrovni.

„Veľmi sa teším z tejto spolupráce, som poctený, že padol los zrovna na mňa. Vzhľadom na zodpovednosť, ktorá z toho vyplýva, sa snažím prekračovať svoje limity a hľadať cesty, ktoré budú originálne a umelecky bohaté aj v kontexte medzinárodného publika,“ konštatuje Oskar Rózsa.

V bratislavskom štúdiu spolupracovali Oskar Rózsa a Juraj Benčík s trojicou mladých, nádejných herečiek, ktoré prepožičali svoje hlasy trom vtáčatám.

Zdroj: Comunique

„Ešte nikdy som nepracovala na takomto projekte a na začiatku som bola trocha nervózna, no nahrávanie bolo super a bavilo ma. Mám rada odvážne, roztomilé, malé zvieratká, ktoré milujú zábavu. Hneď na začiatku mi režisér aj skladateľ pripadali veľmi sympatickí a veľmi som sa tešila na spoluprácu s nimi. Najťažšie sa mi zdalo spievanie pesničiek, no bola to skvelá zábava,” priznala Alžbeta Hrnčiariková, ktorá naspievala Samanthu – Sam-sam.

Predstaviteľka Vincenta, herečka Gréta Luprichová sa na projekt veľmi tešila. Najmä preto, lebo Angry Birds bola prvá hra, ktorú hrala na tablete.

„Spolupracovalo sa mi veľmi dobre, pán režisér nám pekne vysvetľoval ako máme postavy hrať. Nahrávanie pesničiek bolo náročné, keďže boli v angličtine. Ale bolo super, ako nás Oskar a pán režisér chválili. A nahrávaniu s Oskarom sa potešil hlavne môj tato, lebo má veľmi rád jeho hudbu,” prezradila Gréta Luprichová.

Zdroj: Comunique

Aj Melánii Jakabovičovej, predstaviteľke Zoe, sa s režisérom Jurajom Benčíkom a skladateľom Oskarom Rózsom spolupracovalo výborne.

„Rada dabujem a hrám postavy, ktoré vyjadrujú rôzne emócie. Moja postava bola dosť uplakaná, čo nebol pre mňa problém zahrať to, no ja sa v skutočnosti viacej smejem ako mrnčím. Tiež mám dvoch bratov, ale oni mi nerobia zle, takže nemám ani dôvod sa na nich nejako sťažovať a žalovať ako to robilo ružové mláďa. Dialógy boli jednoduché, piesne boli oveľa náročnejšie – tam sa musel dodržať prízvuk, dobrá výslovnosť, intonácia a okrem toho to bolo potrebné čisto zaspievať. Napriek tomu ma vždy motivovalo, keď Oscar Rózsa vyjadril svoju spokojnosť tým, že začal vykrikovať a smiať sa, ako sa mu to páči. Bola to pocta, že ma niekto taký, ako on, pochválil,” neskrývala radosť Melánia Jakabovičová.

Zdroj: Comunique

Nenechajte si ujsť jedinečný zážitok, na ktorý určite nezabudnete. Fantastickú ľadovú šou Angry Birds on Ice zastrešuje spoločnosť Comunique, ktorá od roku 2014 úspešne reprezentuje Slovensko v zahraničí. Na konte má aj megaúspešnú šou Máša a medveď na ľade. Teraz prináša veľkolepý zážitok v podobe ľadovej šou Angry Birds on Ice. Vstupenky na predstavenia 25. januára 2020 v Steel Aréne v Košiciach a 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave si môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk. V Košiciach otvoril organizátor pre veľký záujem o VIP sedenie sektor VIP G. Po vypredaní tohto sektora už ďalšie VIP lístky nebudú k dispozícii. Všetky informácie nájdete na www.angrybirdsonice.com. Pieseň „Hatchlings & The Eggs” si môžete vypočuť tu https://youtu.be/lcthFo_7748, making of video nájdete tu https://youtu.be/FnhjGsfeXXA.

