Diamantový šperk? Slováci tvrdia, že dôvod sa vždy nájde

Pýtali sme sa: Aká je príležitosť na kúpu diamantu? A toto sme sa dozvedeli:

výročie svadby zásnuby 50. narodeniny narodenie dieťaťa pri akejkoľvek príležitosti

Taká je prvá a najdôležitejšia päťka dôvodov na kúpu diamantového šperku. Muži a ženy sa v tomto prípade významne zhodujú a až 82 percent populácie našlo jeden až viacero dôvodov na nákup diamantového šperku. Vzácne sa všetky vekové skupiny zhodli, že šperk je najkrajší darček k 50. narodeninám.

Čím mladšia skupina, tým viacej romantiky – zhodne uvádzajú, že diamantové šperky sú najkrajší dar na zásnuby a výročie svadby. Zásnuby a diamantové prstene totiž neboli „zavedené“ v súčasnej generácii 45+ rokov, takže vyše 80 percent tejto populácie kategóriu zásnuby ignoruje.

Generácia vo veku 15 – 24 mimoriadne inklinuje k šperkom a až 93 percent mladých ľudí do 24 rokov vidí v živote množstvo príležitostí na nákup šperkov. Táto ambiciózna generácia očakáva, že diamantový šperk by mohli dostať už pri príležitosti promócií alebo iného študijného úspechu a dokonca aj pri 30. narodeninách. Veková skupina 45 – 54, ktorá odpovedá veku ich rodičov, nákup šperku vôbec nevníma ako vhodný dar.

Záľubu Slovákov a Sloveniek v diamantových šperkoch potvrdzuje aj Kristína Bolješíková zo spoločnosti ALO diamonds: „Keď porovnávame nákupné zvyklosti na Slovensku a v Česku, až pozoruhodný rozdiel je v tom, ako sa muži vyznajú v šperkoch a vedia poradiť partnerkám.“

Ak hľadáte vzácny dar, dokonca aj taký, aký sa kupuje raz za život, neponáhľajte sa, dožičte si čas a choďte do predajne aj viackrát. Podľa možnosti do tej najlepšej, s referenciami, históriou, webovou stránkou a so skúsenými odborníkmi a žiadajte certifikát ku kameňu. Hľadajte a skúšajte. Premýšľajte a poraďte sa. Napríklad v predajniach ALO diamonds trvá priemerný nákup 45 minút až hodinu a nikto nikoho nesúri. Veď diamantový šperk je investícia na celý život a aj pre ďalšie generácie. A takýto šperk bude jeden jediný na celom svete.

Ak je dar menší alebo máte k dispozícii menší rozpočet, ani vtedy nezľavujte z požiadaviek. Šperky s malým diamantom sú už od 200 eur a môžete ich kúpiť nielen v predajni, ale aj online! Prvá značka, ktorá na Slovenku uviedla kategóriu fashion diamonds, bola ALOve. Nájdete tam obľúbené sezónne trendy kolekcie a aj darčeky pre bábätká. A presne pre tých mladých ľudí, ktorí by radi dostávali diamanty „kedykoľvek“. Veď diamanty si zaslúžia ženy v každom veku.

