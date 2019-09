Onkologickým pacientom pomáha už 10 rokov

Duálne financovanie nemocnice

Postupne za 10 rokov existencie združenia bolo zrekonštruovaných mnoho pracovísk, rozšíril sa prístrojový park a kultivujú sa priestory, v ktorých sa pacienti bojujúci s ťažkými diagnózami liečia. Zvyšuje sa tak komfort nielen pre nich, ale aj pre lekárov, sestry, sanitárov a všetok personál, ktorý sa obetavo o pacientov stará. Zakladateľom Združenia priateľov NOÚ je MUDr. Jozef Dolinský, primár Oddelenia klinickej onkológie E. Inšpiráciu na jeho vznik našiel v zahraničí, kde je duálne financovanie nemocníc, teda aj z privátnych zdrojov, bežnou praxou.

„Stavili sme na, prinajmenšom na slovenské pomery, netradičný a unikátny manažérsky koncept. Vydali sme sa na kľukatú, no nesmierne obohacujúcu cestu. Za každou zákrutou sa ukrývali nejaké prekvapenia, pretože fundraising nie je jednoduchý. No nadšenie, s ktorým sme do toho išli, sa pretavilo do úžasnej misie s humánnym cieľom a hmatateľnými výsledkami. Vďaka našim priateľom, ktorí majú otvorenú myseľ a štedré srdcia, sa nám podarilo obnoviť cez 10 oddelení, skrášliť areál nemocnice a výrazne zvýšiť komfort našich pacientov aj zamestnancov,“ hovorí Jozef Dolinský.

Vyše 10 vynovených oddelení

Kompletnou rekonštrukciou prešlo viacero kľúčových oddelení Národného onkologického ústavu. Jednu z prvých premien zažila v roku 2012 Klinika chirurgickej onkológie, ktorá sa tak zaradila medzi najmodernejšie zariadenia v strednej Európe. Oddelenie ambulantnej chemoterapie bolo vynovené v roku 2014, kedy sa otvorilo, prevzdušnilo a zmodernizovalo. Unikátom pre ženy je Centrum chirurgie prsníka, ktoré od roku 2016 poskytuje ženám špičkovú špecializovanú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste. Pacientky dostávajú komplexnú liečbu od diagnostiky, cez najmodernejšie terapeutické postupy, operačné zákroky, až po rekonštrukčné plastické operácie či psychologickú pomoc.

Nevyliečiteľne chorým pacientom, ktorých je v Národnom onkologickom ústave ročne hospitalizovaných viac ako 600, pomáha prvé a jediné pracovisko poskytujúce akútnu paliatívnu starostlivosť na Slovensku. Po rozsiahlej rekonštrukcii v roku 2016 je všetkých 13 izieb nielen modernejších a komfortnejších, ale aj bezpečnejších. V roku 2018 dostali novú tvár Oddelenie klinickej onkológie E a Oddelenie chirurgickej onkológie A, zmena sa dotkla aj prístrojového vybavenia, keďže doň pribudol najmodernejší ultratenký kolonoskop. Oddelenie onkohematológie I. bolo zrekonštruované tento rok a pacientom ponúka bezpečnejšie a modernejšie priestory. Súčasťou pracoviska je aj Transplantačná jednotka, ktorá bola zmodernizovaná duálnym spôsobom v roku 2015. Špičková vzduchotechnika odvtedy umožňuje pacientom po transplantácii prijímať návštevy, čím im zabezpečuje väčšiu psychickú pohodu potrebnú k úspešnej rekonvalescencii.

Nemocnica s umeleckým rozmerom

Modernizácia priestorov, prístrojov a skvalitňovanie pracovného prostredia však nie sú jedinými benefitmi, ktoré početné rekonštrukcie nemocnici priniesli. Unikátnou, dokonca až v európskom meradle, ju robí koncepcia „Umenie lieči“, vďaka ktorej v priestoroch ústavu vzniklo už päť galérií slovenského výtvarného umenia. „Liečenie, pomáhanie a umenie byť pri človeku v rozhodujúcej chvíli je pre nás tým kľúčovým posolstvom. A zároveň umenie samotné má potenciál estetizovať a kultivovať prostredie v ktorom je vystavené. Vytvorili sme spoluprácu so spoločnosťou Spectrum ART, ktorá združuje významných slovenských umelcov. Tí venovali našim pacientom a návštevníkom dohromady už vyše 200 výnimočných diel – malieb, sôch, fotografií. Viaceré oddelenia nadobudli intímnejší rozmer vďaka výtvarným dielam, ktoré nám darovali samotní pacienti, či bývalí pacienti,“ vysvetľuje Jozef Dolinský. Obrazy z pôvodnej zbierky NOÚ, ktorá bola objavená v jeho priestoroch ešte z čias štátneho sanatória, zdobia vynovený vestibul nemocnice. Aj ten prešiel výraznou premenou, aby návštevníkom nemocnice priniesol ľahšiu orientáciu a priateľskú emóciu. Obnovené boli aj priestory registrácie a príjmu pacientov, ako aj exteriér ústavu, ktorý je plný kvetov a lavičiek.

Slnečnice ako symbolické ďakujem

Jedným z opakujúcich sa umeleckých motívov, ktoré v Národnom onkologickom ústave majú svoje miesto, je motív slnečnice. Slnečnica je kvet, ktorý sa obracia k slnku, k teplu, navodí pocit bezpečia. Je symbolom života, radosti, trvácnosti, ale aj oddanosti, nádeje a neochvejnej viery. Stala sa preto kľúčovým prvkom pripomenutia si 10. výročia Združenia priateľov NOÚ a krásna veľkorozmerná slnečnicová stena, ktorá bola použitá ako fotostena na ďakovnej večeri pre partnerov, bola presunutá do nemocnice na Oddelenie klinickej onkológie E, aby tešila pacientov i zamestnancov. „Sme nesmierne vďační našim partnerom, podporovateľom, sympatizantom a dobrovoľníkom za každý jeden príspevok, obraz, či slová povzbudenia, ktoré nám za tie roky venovali. Budeme sa snažiť, aby sme aj naďalej vytvárali trvácne hodnoty a vlievali našim pacientom nádej na lepšiu liečbu, modernejšie prostredie a príjemnejšiu atmosféru pri ich boji s onkologickým ochorením,“ uzatvára Jozef Dolinský.

Podrobnosti o všetkých rekonštrukciách, katalóg sumarizujúci 10 rokov združenia, ďakovné video, ako aj novinky zo Združenia priateľov NOÚ nájdete na stránke www.priatelianou.sk. Taktiež tam nájdete informácie o tom, ako združenie podporiť. Združenie priateľov NOÚ je aj na Instagrame ako @priatelia.nou.

