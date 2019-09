Volkswagen ID.3: nový začiatok už čoskoro!

Určite si pamätáte koncepty Volkswagen ID. Vznikali jeden za druhým, po hatchbacku vznikla dodávka, potom SUV, potom sedan... Všetky mali jedno spoločné. Nový dizajnový jazyk, čisto elektrický pohon a zameranie na schopnosti autonómnej jazdy.

Na frankfurtskom autosalóne sa strhnú plachty z produkčnej verzie Volkswagenu ID.3. Je to model, ktorý má veľkosťou zapadnúť do triedy Golfu, avšak vzhľadom na svoju špecifickú architektúru ponúkne nečakané úžitkové vlastnosti. Tým, že ID.3 nikdy nebude potrebovať veľký motor pod prednou kapotou alebo výfuk, mali jeho dizajnéri oveľa voľnejšie ruky pri práci s vnútorným priestorom karosérie. Rázvor môže byť natiahnutý na maximum a kabína môže siahať oveľa ďalej tam, kde by inak bol motorový priestor. Batérie sú ukryté pod podlahou, čo zaručuje extrémne nízke ťažisko. Elektromotory majú veľa sily od najnižších otáčok, preto má ID.3 pohon zadných kolies. O zábavu teda bude postarané. Na výber budú tri batérie v závislosti od požiadaviek na dojazd. Najmenšia a najlacnejšia batéria poskytne modelu ID.3 okolo 330 km podľa WLTP, stredná 420 km a najväčšia až 550 km.

Volkswagen ID.3 za sebou má dokonca aj prvý úspech, aj keď ho nikto ešte nevidel. V máji tohto roku sa spustil špeciálny predpredaj prvej edície ID.3 1ST. Táto prvá edícia obsahuje rozsiahlu výbavu a je obmedzená na 30 000 kusov. Je vybavená „strednou“ batériou, ktorá bude pre bežné modely neskôr dostupná za príplatok a očakáva sa od nej, že bude najžiadanejšou voľbou. Tesne pred otvorením brán autosalónu sa naplnil počet 30 000 rezervácií, pri ktorých zákazníci zaplatili aj zálohu 1 000 €.

Ak chcete mať najnovšie informácie o tomto prelomovom modeli Volkswagenu, sledujte počas frankfurtského autosalónu Instagram volkswagen_slovensko a aj www.volkswagenblog.sk.

