3x2 = úspešná matematika pre Filipa Jančíka na Bratislavskom hrade

“Podľa mňa to bolo úžasné, skvelé, najlepšie. Keby som nebol býval na poslednom koncerte, bol by som si kúpil ešte jeden lístok,” nešetril chválami na Jančíkovu virtuozitu návštevník Roman. Znelku z Game of Thrones alebo Harryho Pottera počul v prevedení 26-ročného hudobníka prvýkrát.

Zdroj: Filip Jančík

“Pre mňa to bol skutočný zážitok. Veľmi sa mi páčilo aj rozprávanie zážitkov z iných koncertov. Pripadá mi ako sympatický chalan, ktorý vie pracovať aj s husľami i publikom,” dodáva. Viacerí fanúšikovia sa zhodli, že by pokojne mohol robiť aj stand-up comedy.

Zdroj: Filip Jančík

Za mladým šoumenom, ktorý vypredal dva denné a jeden nočný koncert na dominante hlavného mesta, prichádzali nadšenci z rôznych kútov Slovenska.

“Ahoj, Filip, neváhali sme ísť do Bratislavy aj z východu a dostali sme viac, ako sme očakávali, bolo to úchvatné!” tešila sa na Instagrame fanúšička Lenka. Reagovať mohla priamo do správy Filipovi Jančíkovi alebo označiť svoj príspevok hashtagom #filipjancik, prípadne priamo jeho označením @filipjancikofficial.

S manželom si neskromne myslia, že skromný huslista, ktorého poznajú aj v zahraničí, by pokojne vypredal aj tamojšiu Steel Arénu.

Zdroj: Filip Jančík

Výnimočnú hudobno-svetelnú šou v podaní Filipa Jančíka a jeho svetoznámych hostí si prišlo pozrieť až 4 500 ľudí. O dokonalý zvuk sa postaral Paul Hager, jeden z najlepších zvukárov na svete. Spolupracoval, napríklad, so speváčkou Miley Cyrus.

Zdroj: Filip Jančík

Ak ste chýbali v trojčlenke Filip Jančík, Bratislavský hrad a publikum, nezúfajte. Talentovaný mladík už teraz pracuje na ďalších unikátnych predstaveniach, kde sa veľmi rád podelí so svojími fanúšikmi o všetko, čo dokáže.

Zdroj: Filip Jančík

