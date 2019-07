Chystá sa jubilejný 15. ročník Mikulášskeho Jazzového Festivalu

Piatková cesta časom

Funny Fellows (držitelia ocenenia divákov za najlepší jazzový album roka ESPRIT 2014) odštartujú hudobnú cestu mestom a časom v piatok 26. júla spolu s Janikou Kolářovou. Liptovskomikulášske ulice premenia na dobovú tančiareň dvadsiatych rokov minulého storočia s dych berúcou energiou. Zaujímavý časový kontrast ponúka večerný program v Dome kultúry. Na pozadí architektúry 80. rokov sa predstaví súčasnosť s prísľubom budúcnosti – Peter Korman. Spolu so svojím kvintetom je tento rodák z Liptovského Mikuláša nádejnou krvou, budúcnosťou slovenskej jazzovej scény. Na „domácej pôde“ predstaví a pokrstí aktuálnu novinku – album Root system.

Zdroj: Mikulášsky jazzový festival

Čas je zaujímavým fenoménom aj pri držiteľke ocenenia Nové tváre slovenského jazzu - Jane Gavačovej s projektom Biele noci. Skladby z jej sedemjazyčného albumu vznikali desať rokov a okrem jazzu koketujú so šansónom, popom, ale aj folklórom. Dokonalosť bude atakovať aj vystúpenie svetoznámeho kvarteta Andreasa Varadyho. Andreas zaznamenal medzinárodný úspech už ako trinásťročný a aktuálne koncertuje s programom z minuloročného albumu s vlastnými kompozíciami, The Quest. Jeho virtuózne umenie možno právom v predstihu označiť za vrchol piatkového večera.

Zdroj: Mikulášsky jazzový festival

Zdroj: Mikulášsky jazzový festival

Sobota patrí svetu a nástrojom

Sobotný program festivalu nás prevedie svetom a prekročí viaceré, nielen geografické hranice. Zsolt Farkas Trio, ako víťazi tohtoročnej súťaže Jazz Start Up, predostrú obraz súčasnej stredoeurópskej scény. S rakúskymi Random/Control na čele s Davidom Helbockom precestujeme horizonty jazzu od Brubecka po Zawinula. A aj keď počet hudobníkov na scéne počas ich vystúpenia ľahko zrátame (sú traja), s nástrojmi to už bude väčší problém – používajú ich viac ako dvadsať, ktoré v spojení s hudobným nadhľadom znamenajú prísľub fenomenálneho multiinštrumentálneho zážitku. Záver sobotnej hudobnej cesty bude patriť poľsko-americkému zoskupeniu Stanleyho Breckenridgea s Jazz Band Ball Orchestra. Charizmatický Stanley Breckenridge je bluesový a jazzový pianista, vokalista a skladateľ svetového mena. Na Mikulášskom Jazzovom Festivale sa predstaví s legendárnym, zrejme najdlhšie fungujúcim poľským ansámblom Jazz Band Ball Orchestra.

Zdroj: Mikulášsky jazzový festival

Zdroj: Mikulášsky jazzový festival

Kultúrna aj hudobná križovatka – taká bude nedeľa

Posledný festivalový večer otvoria víťazi súťaže Jazz Start Up v kategórii live performance DUSKA - Ági Kazai & Štefan Uhriňák. Maďarsko-slovenské akustické duo bude experimentálne balansovať medzi rôznymi žánrami a hudobnými svetmi s cieľom vytvoriť harmóniu dvoch hlasov a gitary. Neo-soul, spolu s jazzom a groovom sú charakteristické pre projekt gitaristu, skladateľa a producenta ruského pôvodu Igora Ochepovskeho. Ochepovsky Project, často označovaný aj za „česko-slovensko-ruské Snarky Puppy“, si vďaka jedinečnému prejavu a osobitému zvuku rýchlo získavajú popularitu a sú skutočnými rising stars domácej scény s potenciálom dobyť svet. Line up tohtoročného festivalu uzavrie symbolický krstný otec slovenského jazzu – Peter Lipa so svojím bandom. Zaujímavosťou je, že Peter vystupuje na Mikulášskom Jazzovom Festivale na každé piate výročie a nesmie teda chýbať ani na tom tohtoročnom, pätnástom. Jednoducho je zárukou, že festival ukončí presne to, čo je aj názvom jeho aktuálneho albumu, s ktorým príde na Liptov – Dobré meno.

Zdroj: Mikulášsky jazzový festival

Zdroj: Mikulášsky jazzový festival

Súčasťou festivalu budú tiež jazzové workshopy so Zsoltom Farkasom a Radovanom Tariškom, súťaže o jazzové albumy a tiež jam sessions v jazzovom bare.

Permanentky na festival sú k dispozícii v sieti Predpredaj.



Viac informácií o festivale nájdete na festivalovom webe a Facebooku, videá z minulých ročníkov zase na oficiálnom YouTube festivalu. Jednodňové lístky budú k dispozícii na mieste. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

- reklamná správa -