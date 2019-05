Herný festival Orange Y-Games priniesol napínavý turnaj a výlet do sveta Game of Thrones

Mrazivo-horúca atmosféra ovládla minulý víkend bratislavskú refinery gallery vďaka dvom jedinečným podujatiam - Orange Y-Games 2019 & VÚB Y-Con 2019. Viac ako 100 hodín programu, stovky hráčov, 3 pódia, 3 dni zábavy, viac ako 40 slovenských a českých hostí, množstvo herných zón, niekoľko výnimočných partnerov a jeden špeciálny hosť - Vladimír Furdík (Night King zo seriálu Game of Thrones), prilákali tisícky divákov na toto víkendové podujatie.

Zdroj: Orange Y-Games

Prvý deň Orange Y-Games patril odborným prednáškam z oblasti informačných technológií určených pre študentov stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja. BSK Tech Day študentov nielen poučil, ale aj zabavil. Návštevníci si vyskúšali stage diving v stánku VÚB banky, otestovali novú hru Days Gone na PS4 a nové herné PC zostavy “Majstrovstvá SR v elektronických športoch” od Lynx. V Omen by HP zóne si návštevníci okrem hrania mohli oddýchnuť pri sledovaní turnajových zápasov.

Zdroj: Orange Y-Games

Sobotu ovládla cosplay súťaže VÚB Y-Con a príchod špeciálneho hosťa Vladimíra Furdíka, známeho zo seriálu Game of Thrones, kde stvárnil obávaného Night Kinga. V mini besede s V.I.P. fanúšikmi prezradil detaily z natáčania seriálu a následne sa pridal do poroty cosplay súťaže. 16 skvelých súťažných čísiel zamotalo hlavy medzinárodným porotcom, ktorí následne vybrali tých najlepších. Prvé miesto si odniesla Lady Lunaria s cosplay Wizard z hry Granada Espada. Špeciálnu cenu Vladimíra Furdíka získala Minami za cosplay Arye Stark z Game of Thrones. Okrem cosplay súťaže bol programovo veľmi zaujímavý workshop profesionálnych hráčov Styka a Zera, ktorí sa úspešne presadili v zahraničnom e-sportovom biznise.

Zdroj: Orange Y-Games

Zdroj: Orange Y-Games

Okrem toho si diváci na podujatí mohli užiť prítomnosť známych osobnosti slovenského a českého internetu ako Dev1, DeeThane, Mozilla, Donato, Žolík a iní. Nechýbal ani Selassie v Legion by Lenovo zóne, kde si zároveň mohli diváci vyskúšať najnovšie herné notebooky Lenovo Legion Y740. Festivalovú sobotu uzavrelo finále hry FIFA 19, kde si prvé miesto vybojoval FKT_Seron.

Posledný deň sa na podujatí niesol v duchu Game of Thrones a turnajových finále. Už od skorého rána prúdili do refinery gallery stovky fanúšikov Hry o Tróny na autogramiádu a verejnú besedu s Vladimírom Furdíkom. Populárny moderátor Sajfa si pripravil na hviezdu Game of Thrones zaujímavé otázky a spolu s publikom sa dozvedel zákulisné informácie nielen o tomto svetovom seriáli. Vladimír Furdík sa rozrozprával aj o svojej kariére kaskadéra v rôznych hollywoodskych veľkofilmoch, pripravovaných projektov, no vyjadril aj svoju spokojnosť resp. nespokojnosť s poslednou sériou Game of Thrones. Nakoniec odhalil aj svoj vysnívaný koniec Hry o tróny. Celú besedu si môžete zo záznamu pozrieť na FB Y-Games Slovakia tu: http://bit.ly/VFurdíkbeseda

Zdroj: Orange Y-Games

Nedeľa po mrazivom rozhovore pokračovala s finálovými zápasmi jednotlivých hier. CS:GO turnaj ovládol tím Make money not friends. Víťazov všetkých hier si môžete pozrieť na konci článku. Okrem toho si diváci mohli v Orange stánku zahrať mini turnaj v Clash Royale, ktorému šéfovali youtuberi Mishkin a Fifqo.

Zdroj: Orange Y-Games

Zdroj: Orange Y-Games

Orange Y-Games a VÚB Y-Con sú úspešne za nami a opäť raz potvrdili rastúci záujem slovenských a českých divákov o esport, cosplay a pop kultúru. Už teraz sa môžete tešiť na najbližšie podujatie Orange Majstrovstvá Slovenskej republiky v elektronických športoch, ktoré sa uskutoční v októbri 2019 v refinery gallery Bratislava.

Viac info o pripravovanom festivale Orange majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch 2019 nájdete na facebookovej udalosti: http://bit.ly/OrangeMSR2019

Kompletné výsledky turnaja a cosplay súťaže:

Counter Strike: Global Offensive:

miesto - Make money not friends miesto - Defeaters miesto - xDDD



PUBG:

miesto - VIKU*VI miesto - Necroraisers miesto - Rowdy



League of Legends:

miesto - Dlažobné kocky miesto - Fenix Sense miesto - Thanos car



Hearthstone:

miesto - Vlčák 77 miesto - HiImJoZo miesto - Aomegane



FIFA 19 (PS4):

miesto - FKT_Seron miesto - RealDanek miesto - Exors_dalas94



NHL 19 (PS4):

miesto - PRCO-54 miesto - Maverick´s miesto - Domin



Cosplay súťaž:

miesto - Lady Lunaria (Wizard - Granado Espada) miesto - Abik-Chan (Ardyn Izunia - Final Fantasy XV) miesto - Iuka-Chan (Kaname Madoka - Mahou Shoujo Madoka Magica)



Cena diváka - EMZET (Predátor)

Špeciálna cena Vladimíra Furdíka (Night King) - Minami (Arya Stark - Game of Thrones)

Figurama cena - Iuka-Chan (Kaname Madoka - Mahou Shoujo Madoka Magica)

-Reklamná správa-