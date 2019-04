Veľkolepá oslava, pop operné trio La Gioia oslávilo 10 rokov na scéne, v Bratislave aj v Prahe

Tomuto veľkolepému koncertu predchádzal februárový koncert v Bratislave, vo vypredanom Dome odborov Istropolis, kde vystúpila aj hviezda českej hudobnej scény Dalibor Janda s dcérou Jiřinou Annou a taktiež nemenej známa Andrea Zimányiová, talentovaná šansónová speváčka.

Zdroj: Archív La Gioia

V podaní pop operného tria zazneli svetové hity, ako sú Adagio, Somewhere, My Way, Winner Takes It All, známa ária Nessun Dorma alebo hity ako napríklad Pár přátel a Svet lásku má. Jedným z účinkujúcich hostí bola a svojím obrovským hlasom okúzlila publikum slovenská operná diva Sisa Sklovská a za jej áriu Habanera z opery Carmen a pieseň Vyznanie zožala hneď niekoľko aplauzov. Spoločne s La Gioiou zaspievala svetoznámu skladbu The Prayer.

Zdroj: Archív La Gioia

Voda, čo ma drží nad vodou a Ak nie si moja, sú ďalšie skladby, ktoré sme mali možnosť počuť v podaní fenomenálneho Vaša Patejdla, ktorý je kmotrom jedného z vydaných CD La Gioia. Jeho nezabudnuteľnú pieseň Fontána pre Zuzanu si mohlo publikum výnimočne vychutnať aj s opernými hlasmi.

Svoj ohromný temperament predviedla najslávnejšia cigánska kapela na svete Cigánski Diabli, v zahraničí známa ako Gipsy Devils, ktorá svojim 10 minútovým pásmom svetových melódií rozprúdila celú sálu. Hudobný sprievod celého koncertu zaistil slávny orchester plný vynikajúcich hudobníkov Big Band Gustava Broma pod taktovkou Vlada Valoviča a Simple Lounge Quartet zo Slovenského národného divadla.

Zdroj: Archív La Gioia

K 10. výročiu na hudobnej scéne a k významnému 100. výročiu od vzniku Československa, La Gioia vydala nové CD "LA GIOIA - BEST OF ČESKOSLOVENSKÉ". CD obsahuje 20 piesní z celej hudobnej éry pop operného tria.

La Gioia znamená v taliančine radosť a práve s radosťou, hispánskym temperamentom a talianskou vášňou títo speváci ponúkajú nevšedný a jedinečný hudobný zážitok aj na ďalších svojich koncertoch.



