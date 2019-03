Tisíce eur za vášho miláčika? Návšteva zverolekára sa môže poriadne predražiť

Domáce zvieratko to už nie je dnes len tak. Treba ho kŕmiť, poriadne sa starať a v neposlednom rade zabezpečiť všetky potrebné, preto samo si to nevybaví. V niektorých prípadoch sa tak jednoducho môže stať, že za túto starostlivosť zaplatíte nemalé peniaze. Čo nás však stojí najviac? Dozviete sa v článku.

Neustále sa zvyšuje percento domácností vlastniacich domáce zvieratko. Medzi najpopulárnejšie na Slovensku patria psy a mačky. Ľudia sa uchyľujú k tomuto trendu na základe rôznych pohnútok. Niektorí si chcú spraviť radosť a mať nového priateľa, iní chcú zahnať samotu a hľadajú útočisko v zvieracej ríši. Trendom sa v poslednej dobe však stáva, že si páry kupujú domáce zvieratká namiesto dieťaťa, pretože sa necítia dostatočne zodpovedne na starostlivosť o živého človeka. Ale často si neuvedomujú, že domáci miláčikovia nás stoja nemalé peniaze.

Spočiatku treba rozhodne investovať do vybavenia. Aby to nejako vyzeralo, zavítame do špecializovaných predajní a tam vždy necháme desiatky eur. Pelech, misky, hračky, prémiové krmivo a mnoho iného. A zakaždým, keď pôjdete okolo predajne, vás zlákajú nové a nové veci, ktoré jednoznačne musí vaše zvieratko mať.

Keď sa potom dostaneme priamo ku kúpe zvieratka, príde v niektorých prípadoch šok, za čistokrvné plemená jednotlivých druhov môžeme zaplatiť poriadne mastné sumy. Záleží to od jeho rodičov či celkového rodokmeňa, počtu úspechov, ktoré majú rodičia na svojom konte a na predispozícii samotného jedinca zarobiť novému majiteľovi peniaze. Dobre si preto rozmyslite, či naozaj pôjdete do čistej krvi, alebo si radšej zoberiete nejakého orieška z útulku.

Starostlivosť o domácich miláčikov vie byť veru poriadne nákladná. A to nie len čo sa týka kŕmenia a celkovej réžie, ale aj rôznych výdavkov spojených s návštevou zverolekára. Psíkovia a mačky trpia často rôznymi skrytými chorobami, ktorých operáciu nám žiadna poisťovňa neuhradí.

Práve návšteva zverolekára vie poriadne vytrápiť peňaženky Slovákov. Rutinné zákroky sú možno za pár eur, no tie náročnejšie operácie sa vedia vyšplhať až do rádov stoviek či tisícov. A to si ani nevyberiete. Človek môže dávať pozor najviac ako vie, no aj tak Vaše zvieratko zje niečo vonku na prechádzke, napadne ho nejaké iné zviera, či má nejaký vrodený problém, o ktorom ste predtým nemali tušenie.

Medzi najčastejšie prípady zvieratiek, ktoré musia zverolekári riešiť, patria riešenia rôznych žalúdočných problémov, zranenia po strete s iným zvieraťom či sterilizačné zákroky.

Ceny sa potom líšia v jednotlivých klinikách či mestách naprieč krajinou. Najviac samozrejme zaplatíte v súkromných sanatóriách, kde však aj pridelená starostlivosť vášmu miláčovi bude na tej najvyššej odbornej aj pohodlnej úrovni. Špeciálne sú potom príplatky za pohotovostné zákroky, kedy prídete so zvieratko mimo klasických ordinačných hodín. A to je len zlomok vecí, ktoré je dobré si pred návštevou zverolekára naštudovať.

Každopádne všetky tieto veci sú pre vás, ako majiteľa veľmi nepríjemné. Zvieratká zväčša vnímame ako členov rodiny a preto pre ne dokážeme obetovať aj posledné peniaze, len aby sme im v podobných prípadoch pomohli...

