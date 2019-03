Tí sa s tým ne*erú! Bratislavský Babylon opäť ovládne temný humor

Temné kecy si veru servítky pred ústa nedávajú. Na paškál si berú každodenné, ale i tie najvážnejšie témy, komentujú tragikomickosť vlastných životov, ale zároveň sa neštítia vyjadrovať sa k najzásadnejším problémom spoločnosti. A to spôsobom vskutku nevyberaným.

Bez cenzúry a po slovensky už piatu sezónu pomenúvajú to, nad čím vy zväčša len v kútiku duše dumáte. A ak si myslíte, že už len byť svedkom, teda divákom tohto všetkého stačí, oni zájdu ešte ďalej, a pokiaľ sedíte v predných radách alebo zaujmete svojím outfitom či správaním, veľmi rýchlo sa súčasťou šou môžete stať aj vy. Spŕška „dobre mieneného humoru“ od účinkujúcich veru nenechá jedno oko suché.

Už viete o kom je reč? O STAND UP COMEDY SHOW TEMNÉ KECY samozrejme. Drsní zabávači sa v nedeľu 17. marca už po 28. krát premiérovo predvedú v bratislavskom Ateliéri Babylon. Chalani pred polrokom úspešne vstúpili do piatej sezóny a zdá sa, že neprestávajú valcovať. Ale, „chalani“ by tentokrát nebol úplne stopercente trefný výraz. Popri stáliciach ako sú znalec ženských duší a sexsymbol ČSSR Ivo Ladižinský, nestor vinárstva a milovník koní Jerry Veľmajster Szabó, sado-maso informatik Dano Čistý či politológ na voľnej nohe a šúpolienkar Heňo Fačkovec, uvidíte aj charizmatickú FEJBS, už dnes výrazné meno na slovenskej hip-hopovej scéne.

To samozrejme nie je všetko. V kategórií open majk sa objavia dvaja nádejní mládenci Philiph a Yuri, a špeciálny hosť príde až z ďalekého zahraničia, konkrétne z Prahy a bude ním Martin Jirman zo Stand up factory. Už teraz niet pochýb, že sa bude jednať o skvelý, viac ako trojhodinový sviatok dobrej zábavy.

