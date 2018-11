Česká legenda, Lady soul, prezradila aký najneobyčajnejší darček dostala a ako vyzerajú Vianoce u nich doma

„Mám veľmi rada predvianočný čas, ale radšej mám ten kľudný vianočný. Nemám ale dobrý pocit z toho, že Vianoce v súčasnosti začínajú v obchodoch tak skoro a nákupná horúčka prináša až hektické situácie. Čo je škoda je fakt, že už veľa rokov prežívame sviatky bez snehu. Pamätám sa, že už sv. Martin prichádzal na bielom koni a sneh sprevádzal celé obdobie adventu. To čo máme dnes vnímam len ako predĺženú jeseň. Ako ale mnohí ďalší, Sním o Vánocích bílých...“

Ako ste prežívali Vianoce ako dieťa?

Bolo to vždy úžasné, pravidelne som písala Ježiškovi a nedočkavo čakala na vysnené darčeky. Rada na to spomínam.

Aké darčeky dostávate v súčasnosti?

Mám okolo seba ľudí, ktorí mi nikdy ani nenaznačia čo pre mňa majú. Všetko je dokonalo utajené a ja potom veľmi prekvapená.

Kde prežijete tohtoročné Vianoce?

Samozrejme doma, v rodinnom kruhu. Dávame si záležať na štedrovečernej večeri, máme vždy zaujímavé predjedlá, dva druhy polievok, dva druhy zemiakového šalátu a všetkému vládne vyprážaný kapor.

Zdroj: Archív Marie Rottrová

Čo Silvester a Nový Rok? Budete niekde vystupovať?

Ale kdeže, to už budem na výlete v portugalskom Lisabone.

Aký najkrajší darček ste dostali?

Skôr najkurioznejší. Keď mi bolo 60, dostala som nové korčule. Najskôr som si pomyslela, to snáď nie, chcete aby som si zlomila nohu? Ale keďže ten rok veľmi mrzlo, začala som po dlhej dobe, asi po 20 rokoch, opäť korčuľovať u nás v Kolovratech na rybníku.

Určite aj vy poznáte jedinečné hity ako Lásko voníš deštěm, Řeka lásky a samozrejme Skořápky ořechú... Česká legendárna speváčka navštívi pred Vianocami aj slovenských fanúšikov.

„Veľmi sa teším na vianočne naladené slovenské publikum a teším sa aj na to, že si so mnou všetci zaspievajú. Takisto to platí aj pre pesničky môjho hosťa Vaška Neckáře,“ hovorí Marie Rottrová.

Zdroj: Archív Marie Rottrová

