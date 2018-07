Fenomén LUNETIC zvoláva najskalnejšie fanúšičky: Spúšťa 200 exkluzívnych vstupeniek na 2 autogramiády!

Vstupenky na narodeninové turné sú už v predaji exkluzívne iba v sieti .

Lunetic vystúpi vo štvrtok 15. novembra v bratislavskom Majestic Music Clube, v piatok 16. novembra v prešovskom Encore clube a v sobotu 17. novembra v banskobystrickom klube Ministry of Fun.

Zdroj: predpredaj.sk

Ako prezradili organizátori koncertnej šnúry, prvá vlna vstupeniek v Bratislave sa vypredala za jediný týždeň. Vzhľadom na vysoký záujem fanúšikov o slovenské koncerty organizátori spoločne so skupinou Lunetic pripravili veľké prekvapenie - dve exkluzívne autogramiády na Slovensku. Do predaja v rámci slovenského turné pridávajú špeciálne vstupenky, ktoré sú kombináciou vstupu na autogramiádu a vstupu na koncert po nej. „Autogramiády budú pred koncertmi v Bratislave a Banskej Bystrici. Uskutočnia sa v deň koncertov, v kluboch, kde sa koncerty odohrajú,“ vysvetľujú organizátori. „Po zakúpení tejto špeciálnej vstupenky budú mať fanúšikovia zaručený vstup na koncert v Bratislave alebo v Banskej Bystrici a zároveň skorší vstup do klubu, kde sa uskutoční autogramiáda pred koncertom,“ dodávajú. Na exkluzívne dve autogramiády sa dostanú len tí najskalnejší fanúšikovia fenomenálneho boybandu. V predaji je totiž dohromady iba 200 vstupeniek, 100 v Bratislave a 100 v Banskej Bystrici.

Vstupenky na koncert a autogramiádu v Bratislave v predaji

Vstupenky na koncert a autogramiádu v Banskej Bystrici v predaji

LUNETIC TOUR - 20 ROKOV – SR

15.11. Bratislava - Majestic Music Club

16.11. Prešov – ENCORE the club

17.11. Banská Bystrica - Ministry of Fun

Viac info:

www.lunetictour.cz

www.facebook.com/LuneticOfficial

www.instagram.com/lunetic_official

