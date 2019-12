Boris Johnson chystá revolučné zmeny: Čaká ho aj boj o zjednotenie krajiny rozdelenej Brexitom

Citované zdroje uviedli, že Johnson, ktorého konzervatívci získali vo štvrtkových voľbách v parlamente absolútnu väčšinu, by mohol prepustiť až tretinu svojej vlády a preorientovať svoju pozornosť a podporu na voličov zo severného a stredného Anglicka, ktorí vo štvrtok namiesto tradičného hlasovania za labouristov volili konzervatívcov. Podľa citovaného zdroja ministerstvo pre brexit bude zrušené 31. januára, keď Británia - podľa toho, čo Johnson sľúbil - opustí Európsku úniu. Zriadený bude úrad pre kontrolu hraníc a prisťahovalectvo, ktoré bude pôsobiť mimo ministerstva vnútra. Plánuje tiež zlúčiť ministerstvo obchodu s ministerským úradom pre podnikanie.

Očakáva sa, že v nadchádzajúcich dňoch urobí Johnson vo svojej vláde len malé zmeny, aby nahradil niektorých ministrov, ale vo februári, po brexite, má v pláne veľké zmeny. Sľubuje si od nich, že povedú k splneniu jeho volebných sľubov v oblasti reforiem vo vnútropolitickej oblasti. Na margo týchto zámerov zdroj pre The Sunday Times uviedol, že februárová zmena "bude dosť veľká. Nájdeme ľudí, ktorí dokážu robiť svoju prácu a neboja sa médií a krátkodobých výziev. Pripravujeme veľmi podrobný a veľmi revolučný plán a potom ho implementujeme." Johnsonov hovorca tieto tvrdenia bezprostredne nekomentoval. Námestník ministra financií Rishi Sunak sa v nedeľu tiež odmietol vyjadriť k týmto správam, uviedol len, že vláda pracovať efektívne.

Rokovania po Brexite budú ťažké a náročné

Zároveň po Brexite jeho vládu čakajú rokovania o novej obchodnej dohode s Európskou úniou, ktorá by mala byť uzavretá do konca roku 2020, uviedol v nedeľu pre televíziu Sky News britský minister Michael Gove. Dodal, že po splnení svojho sľubu týkajúceho sa realizácie brexitu sa Johnson sústredí na inú prioritu - zvýšenie finančných prostriedkov pre štátne zdravotníctvo. Ide o sľub, ktorý chce Johnson podľa Govea pretaviť do podoby zákona. Na margo novej obchodnej dohody s EÚ Gove uistil, že "rozhovory s EÚ o novom rámci pre voľný obchod a priateľskú spoluprácu" budú ukončené do konca roku 2020.

Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier však má podľa BBC pochybnosť, že by sa obchodné rozhovory mohli uzavrieť tak rýchlo: minulý mesiac povedal, že rokovania budú "ťažké a náročné" a varoval Britániu, že EÚ "nebude tolerovať nespravodlivú konkurenčnú výhodu". Podľa spravodajskej stanice BBC sa očakáva, že Johnson predstaví svoj program vo štvrtok, a to prostredníctvom prejavu kráľovnej Alžbety II. Námestník ministra financií Rishi Sunak podľa BBC uviedol, že vláda chce ešte pred Vianocami parlamentu opätovne predložiť na ratifikovanie návrh zmluvy o odchode Británie z EÚ. Týmto krokom chce dosiahnuť, aby ministri britskej vlády mohli začať pracovať na iných prioritách, akou je napríklad "pozdvihnutie úrovne" v krajine.

BBC pripomenula, že po viac ako troch rokoch debát o brexite čelí Johnson zápasu o zjednotenie krajiny, kde nezhody o tom, ako, kedy alebo či by mala Británia opustiť EÚ, rozdelili mestá, obce a dokonca aj rodiny.