Minulý týždeň opustil svoj post, teraz bije na poplach: Brexit by bol najväčšou chybou, tvrdí Bercow

John Bercow

Zdroj: SITA/AP/Frank Augstein

LONDÝN - Ak by Veľká Británia nakoniec naozaj opustila Európsku úniu, bola by to pre túto krajinu "najväčšia zahraničnopolitická chyba od 2. svetovej vojny" a oslabilo by ju to ekonomicky aj mocensky. V rozhovore pre agentúru The Associated Press to vo štvrtok vyhlásil John Bercow, ktorý minulý týždeň po desiatich rokoch opustil post predsedu dolnej komory britského parlamentu a po 25 rokoch už nebude pôsobiť ani ako radový poslanec.