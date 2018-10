Na odvrátenie brexitu postačí už len nové referendum, myslí si bývalý premiér Blair

Bývalý premiér Veľkej Británie Tony Blair.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jae C. Hong, File

LONDÝN - Vzhľadom na to, že britskí politici sú ohľadom brexitu v patovej situácii, by malo Spojené kráľovstvo vyhlásiť referendum, ktorým by umožnilo voličom vybrať si medzi žiadnou dohodou a zotrvaním v zreformovanej Európskej únii. Pre agentúru Reuters to vo štvrtok vyhlásil bývalý britský premiér Tony Blair.