Mayová je pod tlakom: Stúpenci tvrdého brexitu ju vyzývajú k rezolútnemu riešeniu

LONDÝN - Britskí politici a podnikatelia, ktorí sú stúpencami tvrdého brexitu, vyzvali premiérku Theresu Mayovú, aby bola pripravená na odchod z Európskej únie bez obchodnej dohody. Šesťdesiat britských poslancov, ekonómov a šéfov firiem v otvorenom liste obvinilo EÚ, že je v rokovaniach o brexite "neústupčivá", a uviedli, že Británia by mala pohroziť, že neuhradí svoje záväzky voči únii v sume 39 mld. libier (GBP), ktoré už sľúbila zaplatiť.

Ekonómovia za voľný obchod v liste, ktorý zverejnili v nedeľu a podpísali ho prominentní stúpenci tvrdého brexitu, vyzvali britské úrady, aby urýchlili prípravy na možnosť vystúpenia z EÚ "bez dohody" a k prechodu k pravidlám Svetovej obchodnej organizácie. Takýto postup by však znamenal zavedenie ciel a iných obchodných bariér medzi Britániou a EÚ a mnohé firmy tvrdia, že by to vážne poškodilo britskú ekonomiku. Napríklad spoločnosti Airbus, Siemens a BMW nedávno varovali, že odchod Británie z EÚ bez dohody o voľnom obchode uškodí britským firmám a bude znamenať stratu pracovných miest.

Konzervatívna vláda britskej premiérky Theresy Mayovej je rozdelená na ministrov podporujúcich brexit, ktorí volajú po úplnom odchode, aby Británia mohla uzatvárať obchodné dohody vo svete, a na tých, ktorí chcú zachovať úzke vzťahy s EÚ ako s najväčším obchodným partnerom Británie.