Komisárka OSN bude kontrolovať Rakúsko a Taliansko: Zaoberať sa bude migrantmi

ŽENEVA - Nová vysoká komisárka Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva Michelle Bacheletová chce vyslať tímy pozorovateľov do Talianska a Rakúska, kde by mali posúdiť, ako tieto krajiny zaobchádzajú s utečencami. Bacheletová, bývalá prezidenta Čile, ktorá je v tejto vysokej funkcii v OSN nováčikom od 1. septembra, to uviedla v stanovisku, ktoré zverejnila na webstránke svojho úradu.