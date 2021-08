Obrovský úspech vedcov: Vynašli spôsob, ako vyhubiť jednu z najinfekčnejších chorôb?!

Výskumu sa zúčastnilo 6861 detí vo veku od piatich do sedemnástich mesiacov z Mali a Burkiny Faso. Jeho autori ich sledovali tri roky. Zistili, že u detí, ktoré pred obdobím, kedy sa najviac množia komáre prenášajúce maláriu, dostali tri dávky očkovania proti nákaze a chemoprofylaxiu, bolo menšie riziko nákazy a úmrtia. Tieto deti takisto dostali štvrtú posilňujúcu dávku pred následnou sezónou dažďov.

Účinnosť kombinovaného prístupu v porovnaní s podaním samotnej preventívnej liečby bola proti rozvoju ochorenia o 63 percent vyššia. Ochrana proti ťažkému priebehu a hospitalizácie bola 71-percentná a proti úmrtiu na maláriu 73-percentná. Vyplýva to z klinickej štúdie publikovanej v časopise The New England Journal of Medicine.

Zdroj: Getty Images

Maláriu, jednu z najinfekčnejších chorôb na svete, prenáša na človeka komár rodu Anopheles. Medzi príznaky patria horúčka, zimnica, potenie, bolesť kĺbov a hlavy, zvracanie a kŕče. Ochorenie nemusí byť smrteľné, ak sa včas lieči. Každoročne malária zabije okolo 400 000 ľudí. Značnú časť obetí tvoria deti mladšie ako päť rokov zo subsaharskej Afriky.

Zdroj: TASR/AP/Karel Prinsloo

Medzi zhruba 2000 deťmi, ktoré dostali kombináciu liečby, sa potvrdilo 624 ochorení, 11 hospitalizácií a tri úmrtia. Oproti tomu u rovnakého počtu detí, ktorým boli podané len antimalariká, sa potvrdilo 1661 prípadov malárie, 37 hospitalizácií a 11 úmrtí. Vakcína Mosquirix, zvaná aj "RTS,S", zabíja parazity, ktoré sa množia v pečeni, zatiaľ čo antimalarikum cieli na parazity napádajúce v ďalšom rozmnožovacom cykle červené krvinky. "Fungovalo to lepšie, než sme si mysleli. Znížili sa hospitalizácie, v oboch štátoch klesol počet úmrtí a to sme naozaj nečakali," povedal serveru BBC News hlavný autor štúdie Brian Greenwood z LSHTM.

Podľa vedcov by vakcína mohla byť podávaná spolu s antimalarikami pravidelne v období pred predpokladaným výskytom ochorenia podobne ako je to u chrípky. Doteraz ju obdržalo viac ako 740 000 detí zo subsaharskej Afriky, lekári u nich nezaznamenali žiadne vážne vedľajšie účinky. Ďalšia časť výskumu by mala byť zverejnená budúci rok.