Wings for Life World Run lámal rekordy: FOTO Slovenka sa teší obrovskému úspechu

BRATISLAVA – Uplynulá nedeľa patrila behu. Do ôsmeho ročníka Wings for Life World Run sa celosvetovo zapojilo až 184 236 účastníkov zo 151 krajín. U nás sa behalo v Bratislave, Piešťanoch, Nitre, vo Vysokých Tatrách, ale aj v ďalších mestách a dedinách. Zapojili sa jednotlivci, celé rodiny, partie kamarátov, vozičkári, športovci, tiež ambasádori.

Wings for Life World Run tento rok lámal rekordy. Do najväčšieho behu v histórii sa celosvetovo zapojilo 184 236 účastníkov. Aj vďaka tejto podpore sa nadácii Wings for Life podarilo vyzbierať 4,1 milióna eur. Každý jeden príspevok a štartovné putujú v plnej výške priamo na konto tejto neziskovej organizácie.

Zdroj: Red Bull Content Pool/Flo Hagena

Slovenka Nikola Čorbová tretia v svetovom poradí

Nikolu Čorbovú, bežiacu na bratislavských Zlatých pieskoch, dobehlo virtuálne stíhacie auto na 48. kilometri a obsadila tak fantastické tretie miesto v globálnom poradí. Spomedzi mužov na Slovensku najviac zabehol Taras Ivaniuta, takmer 55 kilometrov. Svetovými šampiónmi sa stali Švéd Aron Anderson (66,8 km) a Ruska Nina Zarina (60,2 km). Obidvaja si tak odnášajú už svoje tretie celkové Wings for Life World Run víťazstvo, Nina dokonca vyhrala tretí ročník po sebe.

Zdroj: Red Bull Content Pool/Matus Zetak

Každý ambasádor inde, ale všetci spolu

Svetový charitatívny beh podporili aj slovenskí ambasádori. Každý síce bežal niekde inde, ale všetci do toho opäť vložili obrovskú radosť a nadšenie. Vodák Jakub Grigar si zabehol v Taliansku, pomedzi tréningy na majstrovstvách Európy. „Wings for Life World Run nie je beh, ktorý sa musí behať na výkony. Každý, kto sa postaví na štart, je víťaz, pretože pomáhame dobrej veci. Som rád, že môžeme bežať pre tých, ktorí behať nemôžu,“ povedal Grigar.

Zdroj: Red Bull Content Pool/Ilan Witlen

Kajakárka Jana Dukátová aj tento rok vyštartovala v Bratislave a čaro World Runu si užila už po šiestykrát. „Bežala som aj ja, pretože pocit z tohto behu, z toho, že tým pomáhame druhým, je jedinečný. Bolo to náročné, pretože ešte deň pred tým som súťažila na ME v Taliansku a boli sme celú noc na ceste. Teraz už vo mne prevláda len dobrý pocit, že som podporila tento projekt a možno inšpirovala aj tých, ktorí bežne na pretekoch nebehajú a práve toto by pre nich mohlo byť inšpiráciou,“ uviedla.

Zdroj: Red Bull Content Pool/Lukas Wagneter

Štefan Svitko sa do globálneho behu zapojil prvýkrát, štartoval na svojej domovskej motokrosovej trati v Žaškove a zabehol perfektných 27 km. „Som spokojný, keďže nie som až taký bežec. Ja hlavne rád podporujem dobré veci a aj preto som sa tohto behu zúčastnil. Keď sa mi bude dať, tak si to rád zopakujem každý rok,“ priznal Svitko.

Zdroj: Red Bull Content Pool/Sebastian Marko

Na ďalší ročník sa už teší aj tréner Maroš Molnár, ktorý štartoval v Bratislave a odbehol si takmer 20 km. „Som veľmi hrdý a pyšný na to, že môžem byť jedným z ambasádorov behu Wings for Life World Run. Je to veľká pocta, je to brutálna charitatívna akcia a každému odporúčam zúčastniť sa, má to veľký dopad. Držte sa a vidíme sa budúci rok!“

K Jakubovi, Janke, Štefanovi a Marošovi sa tento rok pridali aj ďalší ambasádori ako Matej Sajfa Cifra, Zuzana Vráblová, Gabriel Švajda, Zoltán Strcuľa, Patrik Čurila, Jakub Šiarnik, ale aj Marcel Hirscher, Sam Sunderland, Danny MacAskill, Andreas Goldberger a mnohí ďalší.

Wings for Life World Run sa opäť zopakuje v nedeľu 8. mája 2022. Registráciu na deviaty ročník, ale aj report a fotky z tejto nedele, nájdete na redbull.sk/worldrun.