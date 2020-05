Slováci vyrobili unikátny bicykel: VIDEO Jeho funkcie vám vyrazia dych!

Východniar ako bič

Za projektom bicykla Sharvan stoji rýdzo slovenská skupina podnikov LPH, ktorá sa už vyše 30 rokov venuje výrobe prvotriednych kovových a plastových komponentov. Medzi jej spokojných zákazníkov patria napríklad popredné svetové automobilky Mercedes-Benz, Audi, BMW či RollsRoyce.

„1. apríla roku 2017 (a nebol to žart) sa nám spolu s kolegami podarilo objaviť dieru na trhu s bicyklami. V ponuke žiadneho svetového výrobcu sme totiž nenašli model, ktorý by sme mohli bez problémov zdieľať so svojimi deťmi, príbuznými a priateľmi, bez ohľadu na ich výšku či váhu. Preto sme sa rozhodli vlastnými silami zostrojiť prvý rastúci bicykel na svete. Našou inšpiráciou pre jeho názov Sharvan bolo nárečové označenie živého, povahou nespútaného chlapca - šarvanec - a anglický výraz „share one for all“ - zdieľaj jeden pre všetkých,“ ozrejmil vedúci vývojového tímu Sharvan, Dušan Manduľák.

10-tisíc hodín vývoja

Vývoju bicykla Sharvan obetovali pracovníci LPH obrovské množstvo času a úsilia. Ich prioritou bola od začiatku jeho maximálna bezpečnosť, kvalita spracovania a zároveň cenová dostupnosť.

Rám bicykla je vyrobený inovatívnou technológiou vstrekovania a lisovania kompozitných materiálov spolu s hliníkovými dielcami. Náročné skúšky v Technickom skúšobnom ústave Piešťany potvrdili, že spoľahlivo vydrží roky aktívneho používania.

Medzi ďalšie vychytávky bicykla patrí napríklad bezúdržbový hnací remeň použitý na jeho pohon namiesto klasickej oceľovej reťaze, prehadzovačka Shimano Nexus zabudovaná v zadnom náboji kolesa, štýlová a praktická jednoramenná hliníková predná vidla a v neposlednom rade farebné kryty rámu, ktoré sa dajú jednoducho podľa nálady či situácie vymeniť.

Okrem troch štandardných modelov bude Sharvan k dispozícii aj vo verzii e-bike. Do sériovej výroby sa má Sharvan dostať už v druhej polovici roku 2020.