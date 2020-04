KORONAVÍRUS Slovenský finančník navrhuje, ako pomôcť veľkým firmám: VIDEO Vysadíme tisíce stromčekov

Známy slovenský finančník začal točiť videá "zo záhrady", keďže podnikať nemôže ani on a je v dobrovoľnej izolácii. Igor Rattaj z TMR teraz navrhuje, ako by sa mohlo pomôcť aj takým veľkým firmám, ako je Tarty Mountain resorts.

"Kuchári, čašníci či iní, ktorí momentálne nemôžu pracovať, by mohli ísť sadiť stromčeky. Zaslúži si to aj príroda," hovorí Rattaj s tým, že TMR daruje tisícky stromčekov, aby ich vysadili. "My by sme využili zamestnancov, aj na to prispejeme a štát by nemusel dávať podporu za nič," dodáva Rattaj s tým, že by chcel vládu poprosiť, aby sa venovala aj veľkým firmám.