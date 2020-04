KORONAVÍRUS Rodičia predčasniatok nemôžu vidieť svoje deti: Sestrička z Martina vymyslela, ako ich spojiť

V dôsledku pandémie nového vírusu COVID-19 platia striktné pravidlá na celom Slovensku, ktoré zahŕňajú aj celoplošný zákaz návštev v nemocniciach. Žiaľ, táto "stopka" zasiahla aj tých najzraniteľnejších - predčasniatka, ktoré na špecializovaných pracoviskách (JVSN a JRSN) zotrvávajú celé týždne až mesiace, kým si ich rodičia môžu vziať domov. Prítomnosť rodičov pri bábätku v inkubátore je na týchto oddeleniach spojená aj za bežných okolností s vysokými hygienickými opatreniami, aby sa predišlo infekciám novorodencov. Vzájomný kontakt je pre dieťa, ako aj rodiča veľmi dôležitý. Mama aj otec sa svojmu bojovníkovi prihovárajú, stimulujú ho, či už dotykom, vzájomnou blízkosťou alebo kontaktom koža na kožu. Z dôvodu rizika nákazy predčasne narodených detí i ošetrujúceho personálu neonatalogických oddelení, ktorého je nedostatok, bol dočasne obmedzený priamy kontakt rodičov s deťmi.

Zdravotníci však vymysleli spôsob, ako sa rodičia predsa len môžu spojiť so svojimi detičkami. Prichádzajú s iniciatívou virtuálneho kontaktu, kedy personál bábätko odfotí a fotografiu s aktuálnymi informáciami o ňom pošle emailom rodičom, ktorí o to požiadajú. Zaslaním emailu rodič zároveň dáva súhlas s vyhotovením fotografie. "Podnet vzišiel od našej sestričky Vlaďky, ktorá mala na našom oddelení hospitalizované dieťatko z rodiny. Rodičom posielala na ich žiadosť videá a fotky. Tak sa zrodila myšlienka pomôcť aj ostatným rodičom, ktorí nemôžu byť v týchto dňoch so svojím dieťatkom," uviedla primárka Neonatologickej kliniky UN v Martine Katarína Maťašová.

Zdroj: Stanislav Szenczi

Rodičia túto iniciatívu veľmi privítali. "Odozva je úžasná, rodičia sú šťastní, a to nás teší ešte viac. Som veľmi rada, že sme touto myšlienkou inšpirovali aj iné pracoviská," doplnila primárka. "To, čo je pre väčšinu mamičiek po "normálnom" pôrode úplne prirodzené - privinúť si svoje bábätko do náručia a byť s ním o pár dní doma, je pre nás, rodičov predčasne narodených detí, nemožné. Jediný kontakt s bábätkom máme len cez inkubátor počas návštevných hodín a aj o to sme v týchto dňoch prišli. Preto som nesmierne vďačná za každú fotografiu mojej maličkej dcérky a informáciu, ako sa jej darí, ako sa mala počas dňa," povedala Eva, ktorej dcérka sa narodila v 31. týždni tehotenstva.

Zdroj: Stanislav Szenczi

Iniciatívu podporuje Občianske združenie Malíček, ktoré aj v týchto náročných dňoch pomáha rodičom predčasne narodených detí. "Naše veľké ďakujem patrí všetkým zdravotníkom a pomocnému personálu na týchto oddeleniach! Vážime si každú aktivitu pre deti a rodičov, ktorá podporuje ich vzájomné puto napriek neľahkej dobe," okomentovala iniciatívu predsedníčka združenia Ľubica Kaiserová. V súčasnosti sú do nej zapojené okrem martinskej kliniky ďalšie tri - Novorodenecká klinika v M. Rusnáka v Bratislave Petržalke, Neonatologická klinika v Banskej Bystrici a Oddelenie neonatológie Fakultnej nemocnice v Prešove.

Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55-tisíc detí, pričom každé jedenáste dieťa príde na svet predčasne, teda medzi 24. až 36. týždňom tehotenstva. Dlhodobé zdravotné následky sa práve u predčasniatok vyskytujú desaťkrát častejšie ako u donosených novorodencov. Starostlivosť o predčasne narodené deti je nesmierne náročná. Malíček, ktorý vznikol z iniciatívy rodičov predčasniatok, už deväť rokov poskytuje podporu takýmto rodinám