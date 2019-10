Ďalší príbeh, ktorý trhá srdce: Dominikovi odmietli preplatiť operáciu, stal sa však zázrak

Študent práva sa s telesným postuhnutím naučil žiť po svojom

„Na fotografii je môj dlhoročný kamoš a parťák, Dominik Drdul. Má 22 rokov, študuje právo, je to strašný bifľoš už od gympla, a je pomerne škaredý - aj keď jeho mamina mu vravieva niečo iné,“ začal s vtipom Patrik. „Ako na fotografii môžete vidieť, ešte stále jazdí na pomocných kolieskach, aj keď už je na to pristarý. Je to preto, lebo sa narodil s diagnózou spina bifida (rázštep chrbtice). Celý život sa s tým jeduje, ale namiesto toho, aby sa nechal deprimovať, naučil sa na svojom vozíku pár brutálnych trikov a teraz na to balí baby,“ dodal Patrik.

Zdroj: FB/Dominik D.

Dominik je bojovník, ktorý sa so všetkým dokázal popasovať... až doteraz

Ten ďalej spomína, že Dominik má odmalička spolu s rázštepom chrbtice aj ďalšie zdravotné komplikácie, k čomu patria aj zvýšené finančné náklady. Ale v súčasnosti sa ocitol v nepriaznivej situácii. „Doteraz sme s tým nemali nejaký väčší či nezvládnuteľný problém, Dominik sa so všetkým proste vždy dokázal vyrovnať. Až doteraz, do roku 2019,“ povedal mladíkov kamarát.

Operácia za 15-tisíc eur, ktorú si Dominik musí zaplatiť sám

Patrika hnevá, ako to chodí v slovenskom zdravotníctve, obzvlášť, keď ide o peniaze. „Dominikovi sa tak trošku na tom vozíku rozpadol posledný stavec chrbtice, a tak mu to bolo treba vybrať operačne. Mal aj iné komplikácie, ktoré s tým súvisia, ale všetko by sa zvládalo, pretože podľa lekárov ešte nie sme v neopraviteľnej situácii. Až kým nedošla poisťovňa s tým, že podanie a žiadosť o financie sú problematické a neúplné, a teda sa prerušuje konanie. Do termínu operácie ho však nestíhame doplniť. A teda všetky lekárske úkony, ktoré Dominik teraz potrebuje k ako-tak zvládnuteľnému životu mladého, perspektívneho a pomerne nesympatického študenta na kolieskach, si má chalanisko uhradiť sám,“ vysvetlil Patrik s tým, že operácia je poradne drahá. Stojí pätnásťtisíc eur. „Nemá na to ani on, ani jeho mamka, ani jeho babka, a tak sa mu aj my, jeho priatelia, tak trochu skladáme na operáciu,“ dodal.

Zdroj: FB/Dominik D.

Čo sa zadalo ako nesplniteľný cieľ, je realitou

Lenže aj oni sú len študenti bez peňazí nazvyš. Preto im nezostávalo nič iné, len založiť finančnú zbierku. „Tie peniaze sami proste nezložíme, ani keby sme sa zložili. Totiž, nerátame s tým, že vyzbierame celú sumu, ale každá pomoc zníži dlh, ktorý si Domčova rodina bude musieť zobrať z banky na zdravie a život vlastného syna (čo je ináč riadna nespravodlivosť, keď sa nad tým zamyslíte),“ uviedol Patrik.

Dominikovi kamaráti a rodina však netušili, že pár hodín po tom, čo sa Facebookom šíril Dominikov príbeh, sa na transparentný účte nazbiera viac, ako žiadali. „Cieľ sme splnili, sme hrozne vďační. Zvyšné peniaze, pretože sme prestrelili, budeme venovať na pomoc niekomu ďalšiemu,“ odkázal Patrik.

Aký je stav transparentného účtu, si môžete pozrieť na TOMTO odkaze.