FOTO Astrofyzici sa chystajú vyriešiť jednu z najväčších záhad vo vesmíre: Aj s pomocou Slovákov!

Astrofyzici sa už takmer šesťdesiat rokov snažia rozlúštiť záhadu častíc s najväčšou energiou vo vesmíre. V tejto súvislosti sa pripravuje experiment pomenovaný Observatórium extrémneho vesmíru EUSO (Extreme Universe Space Observatory), ktorý by mal z vesmíru pozorovať svetelné stopy častíc s týmto žiarením. Na experimente pracuje aj Ústav Experimentálnej Fyziky SAV a Technická Univerzita v Košiciach.

HiDRON na gondole balónu Zdroj: topky

Ešte pred štartom hlavného experimentu prebieha séria prípravných pokusov. Jeden z nich sa konal len pred pár dňami, kedy bol do vesmíru vyslaný prístroj zostrojený košickými vedcami. Stalo sa tak aj vďaka podpore firmy Zoznam. Zariadenie umiestnené v balóne do výšky 34 kilometrov vyniesol dron zo Slovenska. Na jeho boku je pripevnený špeciálny klzák HiDRON, určený na lety vo veľkých výškach. Hore sa HiDRON oddelil a začal svoj samostatný let - misiu HiDRON Airglow.

HiDRON AMON detektor Zdroj: topky

Na klzáku sa nachádza viacero detektorov AMON, ktoré monitorujú nočnú oblohu v Mexiku, Nemecku, na Kanárskych ostrovoch a v slovenskej obci Kolonica. Prvé dáta majú už vedci k dispozícii. Výsledkom meraní týchto misií bude časová mapa tvorby airglow žiarenia, ktorá ukáže, koľko svetla produkuje horná vrstva atmosféry na rôznych miestach v rôznych časoch. To možno pomôže rozlúštiť aj záhadu vysokoenergetických častíc, ktorý pôvod nie je známy a rovnako ani to, odkiaľ k nám prichádzajú.