Záplava bocianov, vínna polievka aj dom kuriozít: Toto všetko stihneš za jeden deň na skok od Bratislavy

Ilustračné foto

Zdroj: hastag.zoznam.sk

BRATISLAVA - Len pár kilometrov za slovenskými hranicami leží zopár pokladov, ktoré stoja za výlet. Inšpiruj sa tipmi na príjemne strávený deň, počas ktorého stihneš šport, lahodné gurmánske experimenty aj nečakaný kultúrny zážitok – to všetko na brehoch nekonečného Neziderského jazera. Aj preto domáci hovoria „Wer unseren See sieht, will Meer nicht mehr“ (Kto uvidí naše jazero, už viac more nechce).