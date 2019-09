S autorkou Ivanou Havranovou o románe plnom napätia, tragédie a mystiky

Kde ste sa dostali k takej téme? O seredskom pracovnom tábore sa už popísalo množstvo skutočností, no takáto zatiaľ nie.

Poznala som túto manželskú dvojicu, poznala som človeka, o ktorom v knižke píšem a vedeli sme o ňom, že bol surovec, voľakedy býval členom Hlinkovej gardy, že pracoval v Seredi. No to bolo všetko. O tom, aký to bol dozorca som sa dozvedela až pri písaní knižky Odvlečení. Je o našich židovských spoluobčanoch, ktorí, hoci sa dostali do koncentračných táborov, prežili holokaust. Stretla som sa s mnohými ľuďmi a jeden z nich mi povedal aj o tomto človeku. Bolo mi z toho hrôzostrašne. Pretože som ho poznala a pritom vôbec nepoznala.

Vravíte, že knižka je poprepletaná mystikou...

Áno, Anna, manželka tohto chlapa trpela pod jeho surovosťou a šikanovaním celý život, no po jeho smrti sa nezmenilo celkom nič. Prichádzal do domu, kde žila sama a správal sa rovnako, ako za života. Objavoval sa v obloku, v kuchyni, manipuloval jej vnútorný hlas...

Táto vec je vo vašom románe literárnym prvkom?

Nie. Táto vec sa Anne diala.

Ako si to vysvetľujete?

Umrel zlý človek, ktorý neoľutoval nič z toho, čo v živote urobil. A tak sa dostal na perifériu Večnosti. Nechceli ho tam. No viete... Toto je vysvetlenie človeka, ktorý sa do Večnosti ešte iba chystá, takže reálne to vysvetliť neviem.

Veľmi zaujímavé. A na čom pracujete momentálne?

Píšem voľné pokračovanie románu Mníška. Píšem o živote mladej ženy, ktorá opustila pokojný život v kláštore kvôli mužovi, do ktorého za zamilovala. Láska však dlho nevydržala a žena sa ťažko pretĺka životom, prechádza jeho úskaliami a spochybňuje krok, ktorý urobila. Lebo život pred bránou kláštora je náročný, plný sĺz a nezvládnuteľných situácií.

Ivana Havranová vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala a profesionálne rástla v redakcii denníka Smena, v časopise Zornička, neskôr v Československej televízii ako publicistka mládežníckeho magazínu Televízny klub mladých. Je autorkou desiatok poviedkových, románových a publicistických kníh, viac ako 400 televíznych scenárov, množstva poviedok pre deti, rozhovorov, reportáží. Po roku 1989 založila vlastné vydavateľstvo, v ktorom vydávala sedem časopisov ako Maxisuper, slovenský Bulvár, Lišiak a iné. Napísala vyše dvadsať kníh, z toho šesť poviedkových. Žije a tvorí v Bratislave.

