Niektoré tajomstvá majú radšej zostať hlboko skryté...

Keď dostane detektív šéfinšpek­tor Erika Fosterová tip, že by kľú­čový dô­kaz vo veľkom drogovom prí­pade mohol byť ukrytý v zatope­nom lome na okraji Lon­dýna, nariadi jeho prehľadanie.



Z hl­bín však jej kolegovia vy­zdvih­nú nielen dôkazy k tomuto prípadu, ale aj kostru ma­lého dieťaťa.

Pozostatky sú rýchlo identifi­ko­va­né ako Jessica Collinsová. Sedemročné dievča, ktorého zmiznutie zapĺňalo stránky no­vín pred dvadsiatimi šiestimi rokmi.

Erika musí začať spájať čriepky z minulosti so súčasnosťou a vnárať sa stále hlbšie do rodinných vzťahov Collinsových aj do života vyšetrova­teľky Amandy Bake­rovej, ktorá si ne­prestala vyčítať, že zmiznutie dievčatka nedokázala vyriešiť. Erika skoro zistí, že toto vyšetrovanie bude určite jedno z najzložitej­ších a najnáročnejších v jej kariére.

Niekto si totiž nepraje, aby bol prípad vyriešený. A urobí všetko pre to, aby Erikine pátranie zastavil…

O autorovi knihy Temné hlbiny:

Robert Bryndza je britský autor žijúci trvalo na Slovensku. Z jeho prvého thrilleru, Dievča v ľade, sa v zahraničí už pre­dalo viac ako dva milióny výtlačkov. The Wall Street Journal a USA Today ho označili ako bestseller a práva boli predané do takmer tridsiatich krajín. The Girl in the Ice (Dievča v ľade) je prvý diel pútavej série s vyšetrovateľkou Erikou Foste­rovou. Aj jeho pokračovania, Night Stalker (Nočný lov), Dark Water (Temné hlbiny), Last Breath, Cold Blood a Deadly Secrets sa držia na popredných priečkach najpredávanejších kníh a na ďalších prípadoch Eriky Fosterovej Robert Bryndza pracuje.

Okrem tejto série je taktiež autorom romanticky a humorne lade­ných za­hraničných bestsellerov.

Viac o autorovi je možné sa dočítať na webových stránkach www.robertbryndza.com, Twitteri @RobertBryndza alebo na Face­booku a Instagrame.

Z recenzie:

„Robert Bryndza priniesol medzi čitateľov ďalší čitateľný príbeh. Trúfam si tvrdiť, že Temné hlbiny sú zatiaľ jeho najvydarenejším dielom s detektívom šéfinšpektorom Erikou Fosterovou, a to hovorím ako niekto, koho nadchli už dve predchádzajúce knihy. Neviem, ako to autor robí, ale knihu od knihy píše pútavejšie a zasekáva do mňa háčik s nápisom Potrebuješ ďalší diel pevnejšie a citeľnejšie. Keď nad tým tak premýšľam, Temné hlbiny majú niečím bližšie k Dievčaťu v ľade než k Nočnému lovu, napriek tomu je kniha tak svojská, ako obidve predchádzajúce.

Pokiaľ je Robert Bryndza aj váš obľúbenec a triasli ste sa nedočkavosťou na ďalší diel, môžem povedať len – máte sa skutočne na čo tešiť!“

– Nikola Slavíčková, blog Hnízdo zvrhlé Narcisky

