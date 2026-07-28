Výstavba nemocnice v Prešove pokračuje! Fico hlási odstránenie chybných stĺpov a koniec zdržania

PREŠOV - Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o osem týždňov, vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) neovplyvní plánované termíny. Ako uviedol, všetky technické problémy na stavbe už boli odstránené. Celkovo bolo úplne odstránených a nanovo vybudovaných 38 stĺpov, pričom problém vznikol pri nesprávnom spracovaní betónu.
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„Išlo približne o 130 kubických metrov betónu, ktorý bolo potrebné sanovať, a to sa už udialo. To bol celý zásadný problém, ktorý nás zdržal o osem týždňov,“ povedal Fico počas návštevy staveniska. Sanačné práce majú byť definitívne ukončené do 31. júla. Na stavbe denne pracuje približne 250 ľudí, a to sedem dní v týždni.
Riaditeľ vojenskej nemocnice v Ružomberku Marian Križko, ktorá projekt zastrešuje spresnil, že odstránených bolo 38 stĺpov a ďalšie sanovali. Odstránené stĺpy stavbári odrezali na úrovni čakacej výstuže a následne ich nanovo vybudovali. Ostatné bolo možné opraviť priamo na mieste bez potreby ich vybúrania.
Kľúčové zistenia z posudku
Nemocnica zatiaľ nemá k dispozícii kompletný znalecký posudok. „Predbežná správa bola doplnená o kľúčové jadrové vývrty, to znamená, dnes vieme, že v tom počte stĺpov, ktoré boli podrobené jadrovému vývrtu, viac ako 54 percent z toho počtu stĺpov nevyhovelo kvalite, ako to požadovala projektová dokumentácia,“ uviedol Križko. Dodal, že z hľadiska statiky a bezpečnosti to nie je problém, ale je to problém nesúladu s projektom. Pevnosť betónu podľa neho smerom od jadra stĺpov k ich povrchu klesala o jednu až dve pevnostné triedy. Dodal, že betón bol na stavbu dodaný v kvalite predpísanej projektom. „Nesprávnym technologickým postupom zapracovania betónu prišlo k tejto situácii,“ skonštatoval Križko.
Oplášťovanie objektu sa má začať v januári 2027. V priebehu roka 2027 má byť nemocnica stavebne dokončená a pokračovať budú vnútorné práce a inštalácia technológií. Následne bude podľa premiéra potrebných ešte približne 12 mesiacov vrátane skúšobnej prevádzky, kým nemocnica začne fungovať v plnom rozsahu. Výstavbu financuje rezort obrany zo svojho rozpočtu.
Podľa riaditeľky Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Ľubice Hlinkovej sa v súvislosti s novou nemocnicou okrem stavebných prác venujú aj modernizácii a digitalizácii procesov. „Rozbehli sme napríklad projekt IT technológií ako bezpapierové oddelenie,“ povedala s tým, že zaviesť chcú aj automatické podávanie liekov či riedenie infúznych roztokov.
Ficove návštevy stavieb nových nemocníc označilo opozičné PS za predvolebné divadlo. „Netušíme, z čoho chce vláda zaplatiť ich dostavbu. Hrozí, že namiesto nemocníc na Slovensku ostanú haldy betónu,“ vyhlásil poslanec NR SR Oskar Dvořák (PS) a podpredseda parlamentného zdravotníckeho výboru. Od vlády by očakával, že povie, či sa im na tieto nemocnice podarilo vybaviť financovanie v novom eurofondovom období. „A ak je to skutočne priorita, nech v najbližšom rozpočte odložia peniaze na kompletnú dostavbu,“ podotkol Dvořák.
Opozičné KDH odmieta zľahčovanie vzniknutých problémov pri výstavbe prešovskej nemocnice premiérom. Oprava chybných konštrukcií podľa hnutia nevymazáva predraženie, pochybnosti o riadení stavby, neuzavreté spory ani otázku politickej a finančnej zodpovednosti. „Premiér sa dnes tváril, že všetko je v poriadku a môžeme na celý problém zabudnúť. Nemôžeme. Bolo predložených dostatok dôkazov, že stavba neprebiehala tak, ako mala. Tieto skutočnosti nezmiznú len preto, že Robert Fico dnes vystúpil pred kamerami a vyhlásil problém za vyriešený,“ vyhlásil poslanec NR SR za KDH Peter Stachura. Hnutie bude preto naďalej požadovať zverejnenie všetkých relevantných rozhodnutí, nákladov a zmluvných zmien. Tému nepovažuje za uzavretú a nedovolí, aby ju vláda prekryla marketingovou tlačovou konferenciou.
Kritika KDH na adresu premiéra
KDH zároveň skritizovalo premiéra, že sa návštevami nemocníc chváli „cudzím perím“. „Robert Fico je štvornásobným premiérom a s krátkymi prestávkami riadi Slovensko takmer dvadsať rokov. Za ten čas sa investičný dlh našich nemocníc prehlboval a mnohé sa dostali do havarijného stavu. Ak by predchádzajúca vláda nepripravila plán obnovy, pravdepodobne by sa dnes žiadne nové štátne nemocnice nestavali. Fico sa preto chváli z veľkej časti cudzím perím a zároveň sa snaží zakryť problémy, ktoré pri výstavbe vznikli,“ pripomenul poslanec KDH František Majerský.
Vojenskú nemocnicu v Prešove začali stavať na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom. Ten označil ukončenie spolupráce za nezákonné, neopodstatnené a predčasné. Stĺpy a pevnosť betónu podľa neho zodpovedali projektovej dokumentácii.
Ministerstvo obrany SR prostredníctvom Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - fakultnej nemocnice následne uzavrelo zmluvu o dielo s novým zhotoviteľom, ktorý stavbu prevzal. Na druhú etapu prác rezort vyhlásil verejnú súťaž. Polícia vedie v súvislosti s výstavbou trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia.