Takmer tri promile za volantom? Opitý vodič skončil po nehode s prevráteným autom

TEKOVSKÉ LUŽANY - V obci Tekovské Lužany v okrese Levice spôsobil počas víkendu 51-ročný vodič vozidla Toyota Yaris dopravnú nehodu. Na rovnom úseku cesty pravdepodobne prešiel do protismernej časti vozovky, kde narazil do zaparkovanej Škody Octavia. Následkom nárazu sa jeho vozidlo prevrátilo, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Pri nehode sa zranili jeho dvaja spolujazdci.
Vodič pri následnej kontrole nafúkal život ohrozujúcich 3,62 promile alkoholu, navyše nebol držiteľom vodičského oprávnenia, potvrdila polícia.
Opití si sadli za volant aj ďalší dvaja vodiči. V Diakovciach kontrolovali policajti 31-ročného vodiča vozidla Škoda Octavia. Nafúkal 1,83 promile. V Komárne počas kontroly nafúkal 18-ročný vodič vozidla Peugeot 1,75 promile alkoholu.