Turistami vyhľadávaná obec VAROVALA verejnosť: Divoké nočné zábery spod hradu, ulicu obsadila medvedia rodina!

STREČNO - Obyvatelia Strečna majú ďalší dôvod na zvýšenú opatrnosť. Fotopasca v obci zachytila medvediu rodinu, ktorá sa pohybovala priamo po jednej z miestnych ulíc. Na približne 20-sekundovom zábere vidieť viacero šeliem, ktoré v nočných hodinách prechádzajú zastavanou časťou obce.
VIDEO Pozrite si zábery presúvajúcej sa medvedej rodinky:
Video zverejnila obec Strečno na sociálnej sieti. Zábery pochádzajú z Hradnej ulice, kde fotopasca zaznamenala pohyb medvedice s mláďatami. Šelmy sa pohybovali priamo po komunikácii medzi domami.
Obec v súvislosti s udalosťou upozornila obyvateľov aj návštevníkov na zvýšenú opatrnosť.
"Upozornenie pre obyvateľov a turistov obce. Dnes v nočných hodinách boli na ulici Hradná spozorované medvede. Prosíme všetkých obyvateľov a turistov o zvýšenú opatrnosť a obmedzenie pohybu v tejto lokalite najmä vo večerných a nočných hodinách," uviedla samospráva v príspevku na sociálnej sieti.
Krátky približne 20-sekundový záznam zachytáva skupinu medveďov aj s mláďatami, ktoré pokojne prechádzajú po ulici, no po spustení svetla na základe ich pohybu sa pohyb šeliem radikálne mení a utekajú spät do lesa.
Nejde o prvý prípad
Miestni obyvatelia môžu mať obavy, keďže ide o lokalitu v blízkosti rodinných domov. Strečno leží pod rovnomenným hradom v údolí Váhu a v minulosti sa v jeho okolí opakovane objavili hlásenia o výskyte medveďov. V predchádzajúcich rokoch samospráva upozorňovala na pohyb šeliem v okolí obce aj v blízkosti turistických trás.
Obec zároveň vyzýva ľudí, aby sa v prípade spozorovania medveďa nepribližovali k zvieraťu a informovali príslušné zložky alebo samosprávu.