Košice upozorňujú na obmedzenie: Uzavretý úsek v meste mení dopravu až do konca týždňa

KOŠICE - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie v mestskej časti Košíc Vyšné Opátske v smere do mesta. Prejazd na konci Južného nábrežia smerom do centra je uzatvorený. Obchádzka vedie cez Dargovských hrdinov a následne späť do centra mesta, prípadne v smere na Prešov. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Vodiči podľa polície majú na tomto úseku počítať so zdržaním, hlavne počas rannej špičky. Žiada ich aj o zvýšenú opatrnosť, sledovanie dopravných značení a zváženie využitia alternatívnej trasy.
Podľa policajtov by dopravné obmedzenie malo trvať do soboty (27. 6.) a od nedele (28. 6.) by mal byť obnovený pôvodný dopravný režim. „Z technického hľadiska nie je možné práce vykonávať v polovičnom profile vozovky. Z uvedeného dôvodu je potrebné realizovať práce naraz v celom dotknutom úseku v dĺžke približne 600 metrov, čo si vyžiadalo aj zavedenie obchádzkovej trasy,“ objasnila polícia.