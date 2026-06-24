Starosta Vajnôr Michal Vlček vstupuje do boja o ďalšie obdobie s dôrazom na výsledky a tím ľudí

BRATISLAVA - Spolu so svojím tímom podporovateľov som oznámil opätovnú kandidatúru na post starostu Mestskej časti Bratislava-Vajnory. Viacerí z tohto tímu budú zároveň kandidovať aj na poslancov miestneho zastupiteľstva.
Aj po ôsmich rokoch vo funkcii starostu sú totiž Vajnory príbehom môjho srdca.
Hovoria za nás výsledky. Rozšírenie základnej školy, nové zariadenie pre seniorov, nové športoviská, rekonštrukcie verejných priestorov či desiatky menších projektov, ktoré každodenne zlepšujú život občanom.
Podarilo sa nám vyriešiť aj témy, ktoré sa vo Vajnoroch dlhé roky považovali za takmer neriešiteľné. Napríklad vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom, čím sa po viac ako dvadsiatich rokoch podarilo zabezpečiť jeho budúcnosť a otvoriť priestor pre ďalší rozvoj športu vo Vajnoroch.
Vo Vajnoroch však zároveň stoja pred nami nové výzvy. Výstavba novej nemocnice, nové dopravné prepojenia či rozvoj celého územia okolo nás. To všetko môže zásadne ovplyvniť budúcnosť Vajnor. Som presvedčený, že takéto obdobie si vyžaduje skúsený, stabilný a pripravený tím.
Neprichádzame s virtuálnymi sľubmi ani s konfliktmi. Nechceme tráviť čas hádkami na sociálnych sieťach. Chceme pokračovať v tom, čo sa nám osvedčilo najviac, v poctivej práci, vecných riešeniach a konkrétnych výsledkoch.
Náš tím ukázal, že vieme nielen hovoriť o plánoch, ale ich aj dotiahnuť do úspešného konca.
Chceme, aby Vajnory zostali miestom, ktoré si zachová svoj jedinečný charakter. Miestom, kde sa nezabúda na tradície, ale zároveň sa nebojí budúcnosti. O to viac ma teší, že dnes pri mne stoja ľudia, ktorí Vajnory netvoria len pred voľbami.
Som rád, že v tíme, ktorý ma prišiel podporiť, sú doterajší poslanci, ale aj ľudia ako bývalý poslanec NR SR a nadšený vajnorský folklorista Igor Hraško, televízny komentátor Marián Zeman, generálny sekretár FK Vajnory Peter Belobrad a mnohí ďalší.
Sú to ľudia, ktorí sa dlhé roky angažujú v športe, kultúre, práci so seniormi, mládežou či v komunitnom živote. Ľudia, ktorých poznáte. Ľudia, ktorí už pre Vajnory niečo urobili a ktorí sú pripravení urobiť ešte viac.
Osobitné poďakovanie patrí mojej zástupkyni Soni Molnárovej, ktorá pôsobí vo vajnorskej samospráve už 50 rokov a stále prekypuje vitalitou. Napriek tomu, že už kandidovať nebude, bude náš tím podporovať naďalej a verím, že aj ďalšie dlhé roky bude oporou vajnorskej samosprávy a našich seniorov.