Členovia Súdnej rady zverejnili vyhlásenie ku konaniu, ktoré vraj môže znížiť jej vážnosť a súdnictva ako celku

BRATISLAVA - Členovia Súdnej rady zverejnili svoje stanovisko ku konaniu, ktoré vraj môže znížiť jej vážnosť a aj súdnictva ako celkovej zložky spravodlivosti na Slovensku.
My, nižšie podpísaní členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, sme si plne vedomí zodpovednosti, ktorá nám vyplýva z členstva v tomto ústavnom orgáne sudcovskej legitimity, a preto sa snažíme plniť si svoje povinnosti najlepšie ako vieme tak, aby sme svojou prácou prispeli nielen k dôveryhodnosti tohto ústavného orgánu, ale aj k dôveryhodnosti súdnictva ako celku. Máme vždy na zreteli oprávnené záujmy všetkých sudcov a všetko svoje úsilie sa v najlepšej viere snažíme venovať ich ochrane.
Chceme, aby mohli mať všetci sudcovia, bez výnimky, skutočný pocit, že Súdna rada Slovenskej republiky je orgánom, ktorý obhajuje iba ich záujmy a nie záujmy konkrétnych jej členov alebo osôb, lobistických skupín alebo politických strán a hnutí. S nevôľou sme sledovali minulé časy v Súdnej rade Slovenskej republiky, kedy sudcovia neboli rozdeľovaní podľa toho, ako vykonávajú funkciu, ale podľa názorových či politických preferencií.
Verili sme, že po tomto neblahom období sa Súdna rada Slovenskej republiky bude môcť venovať už iba konštruktívnej činnosti, ktorá bude súdnictvu a sudcom na prospech. Neľahko sa nám preto pozerá na to, ako sudkyňa, ktorá s nami uvedené hodnoty v minulosti zdieľala, začala dehonestovať činnosť Súdnej rady Slovenskej republiky a jej jednotlivých členov, a to iba z dôvodu, že cíti krivdu zo svojho kariérneho neúspechu, ktorý kladie za vinu svojim bývalým kolegom v Súdnej rade Slovenskej republiky.
Považujeme za neakceptovateľné, aby menovaná v komunikácii, ktorá je dostupná sudcom, označovala konkrétnych členov Súdnej rady Slovenskej republiky za „vnútorných nepriateľov“, alebo ich urážala vyjadreniami, ktorými útočia na ich inteligenciu, odbornosť a morálnu integritu. Takéto správanie odporuje nielen zákonným povinnostiam sudcu a etickým normám, ktorými sa sudca má riadiť, ale je tiež spôsobilé znížiť vážnosť Súdnej rady Slovenskej republiky a súdnictva ako celku v očiach verejnosti.
Vyjadrujeme preto presvedčenie, že každý sudca si musí uvedomiť deštruktívnu povahu takéhoto správania a mal by svoje vyjadrenia formulovať tak, aby boli v súlade so zákonnými a etickými povinnosťami sudcu a aby mali povahu oprávnenej kritiky, nie osobného a znevažujúceho útoku na kolegov sudcov, prípadne členov Súdnej rady Slovenskej republiky.
Sudcovská etika má byť výsadou sudcovského stavu a nie zbraňou na dehonestovanie názorových oponentov, pričom o sudcovskej etike nestačí len hovoriť, ale predovšetkým sa v súlade s ňou správať.
Podpísaní: Martin Bezák, Ľudmila Joanidisová, Marián Fečík, Magda Hromcová, Vladimír Monok, Ľuboš Kunay, Jaroslav Klátik, Zuzana Čížová, Martin Puchalla a Miroslav Manďák.