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Policajti mali vyberať pokuty bez evidencie: Čelia obvineniu zo zneužitia právomoci

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
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TASR

KOŠICE - Šiesti príslušníci Policajného zboru z Krajského dopravného inšpektorátu v Košiciach čelia obvineniu zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Poľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) mali počas výkonu služby ukladať vodičom a ďalším účastníkom cestnej premávky blokové pokuty, pričom vybranú hotovosť si mali ponechávať. Informovala o tom hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.

Akciu s názvom Vyberači vykonali príslušníci ÚIS v pondelok (15. 6.) skoro ráno na viacerých miestach v Košiciach a okolí. Zúčastnili sa na nej aj príslušníci Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove.

Obvinenia pre dopravných policajtov

Vyšetrovateľ ÚIS na základe zabezpečených dôkazov vzniesol policajtom obvinenie. „Obvinení príslušníci PZ počas výkonu služby ukladali vodičom a ďalším účastníkom cestnej premávky blokové pokuty, pričom takto získanú hotovosť si ponechávali a zistené priestupky riadnym spôsobom neevidovali v informačných systémoch, čím zneužili svoju právomoc a získali neoprávnený prospech,“ doplnila hovorkyňa.

Po zadržaní obvinených nasledovali ďalšie procesné úkony. Vyšetrovateľ ÚIS vykonal celkovo 12 prehliadok iných priestorov, počas ktorých zaistili mobilné telefóny, pokutové bloky a ďalšie vecné dôkazy. Obvinení budú stíhaní na slobode.

Viac o téme: AkciaDopravný policajtKošiceVyberačiÚIS
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