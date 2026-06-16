Policajti mali vyberať pokuty bez evidencie: Čelia obvineniu zo zneužitia právomoci

KOŠICE - Šiesti príslušníci Policajného zboru z Krajského dopravného inšpektorátu v Košiciach čelia obvineniu zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Poľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) mali počas výkonu služby ukladať vodičom a ďalším účastníkom cestnej premávky blokové pokuty, pričom vybranú hotovosť si mali ponechávať. Informovala o tom hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.
Akciu s názvom Vyberači vykonali príslušníci ÚIS v pondelok (15. 6.) skoro ráno na viacerých miestach v Košiciach a okolí. Zúčastnili sa na nej aj príslušníci Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove.
Obvinenia pre dopravných policajtov
Vyšetrovateľ ÚIS na základe zabezpečených dôkazov vzniesol policajtom obvinenie. „Obvinení príslušníci PZ počas výkonu služby ukladali vodičom a ďalším účastníkom cestnej premávky blokové pokuty, pričom takto získanú hotovosť si ponechávali a zistené priestupky riadnym spôsobom neevidovali v informačných systémoch, čím zneužili svoju právomoc a získali neoprávnený prospech,“ doplnila hovorkyňa.
Po zadržaní obvinených nasledovali ďalšie procesné úkony. Vyšetrovateľ ÚIS vykonal celkovo 12 prehliadok iných priestorov, počas ktorých zaistili mobilné telefóny, pokutové bloky a ďalšie vecné dôkazy. Obvinení budú stíhaní na slobode.