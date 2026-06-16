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Odborári apelujú na prezidenta, aby sa postavil za zachovanie nemocnice v Podunajských Biskupiciach

Peter Visolajský
Peter Visolajský (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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TASR

BRATISLAVA - Lekárske odborové združenie (LOZ) žiada prezidenta Petra Pellegriniho, aby sa verejne postavil za zachovanie oddelenia dlhodobo chorých v nemocnici v Podunajských Biskupiciach a podporil jej ďalší rozvoj. Lekárski odborári varujú, že prípadné zrušenie oddelenia by mohlo mať mimoriadne závažné dôsledky pre chronicky chorých pacientov, predovšetkým seniorov. Informoval o tom predseda LOZ Peter Visolajský.

Odborári kritizujú rušenie oddelenia

„Ako nemocniční lekári sa na vás obraciame s vážnym znepokojením nad rozhodnutím ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) a vedenia Univerzitnej nemocnice Bratislava zrušiť oddelenie dlhodobo chorých v Podunajských Biskupiciach, ktoré fakticky vedie k zrušeniu Špecializovanej nemocnice Podunajské Biskupice,“ uviedlo LOZ v otvorenom liste prezidentovi.

Odborári upozornili, že ide o skupinu pacientov, ktorá patrí medzi najzraniteľnejšie a je existenčne odkázaná na dostupnú a dlhodobú zdravotnú starostlivosť. „Bez adekvátne zabezpečených kapacít následnej a dlhodobej starostlivosti sa títo pacienti často nemajú kde dôstojne doliečiť, pričom dôsledky napokon znášajú ich rodiny a najbližší,“ doplnili.

Nedostatok lôžok v Bratislave

Poukázali tiež na to, že Bratislavský kraj už dnes čelí výraznému nedostatku lôžok pre dlhodobo chorých pacientov. „Podľa údajov samotného ministerstva zdravotníctva by malo byť zabezpečených minimálne 175 lôžok, pričom aktuálne je dostupných iba 119. Už v súčasnosti tak chýba najmenej 56 lôžok. Napriek tomuto alarmujúcemu stavu sa pripravuje rušenie ďalších kapacít, pričom oddelenie dlhodobo chorých v Podunajských Biskupiciach ešte donedávna disponovalo kapacitou 42 lôžok s obsadenosťou na úrovni 98 percent. Tieto lôžka sú pre pacientov nenahraditeľné a ich zrušenie ešte viac prehĺbi už dnes kritickú situáciu v oblasti následnej zdravotnej starostlivosti,“ poznamenal Visolajský. Aj v prípade presunu niektorých lôžok do nemocnice v Petržalke podľa LOZ zanikne celkovo 15 lôžok.

Výzva na zachovanie starostlivosti

„Sme presvedčení, že Slovenská republika potrebuje vzhľadom na demografický vývoj posilňovať zdravotnú starostlivosť o seniorov a chronicky chorých pacientov, nie ju oslabovať. Prosím, postavte sa na stranu seniorov a zabráňte účelovému rušeniu nemocnice,“ uviedli lekárski odborári v liste.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) už skôr deklaroval, že nemocnica v Podunajských Biskupiciach sa rušiť nebude. Zachovaná má byť podľa neho časť z nej. Sťahovanie niektorých lôžok do nemocnice v Petržalke obhajoval. Považuje to za správne riešenie z pohľadu pacienta. Argumentuje viacerými stretnutiami, bilaterálnymi i multilaterálnymi, odvoláva sa tiež na dáta. Hovorí, že v tejto veci stojí za riaditeľom Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Alexandrom Mayerom.

Viac o téme: NemocnicaLOZPeter VisolajskýPodunajské Biskupice
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