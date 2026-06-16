Národná rada zavádza nové časové limity: Nezaradený poslanec má v rozprave len 15 minút

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR majú po novom určenú maximálnu dĺžku času na diskusiu o bode programu. V rozprave stanovenej na 37,5 hodiny má nezaradený poslanec k dispozícii 15 minút. Uviedli to z odboru komunikácie Kancelárie NR SR s tým, že ide o podiel celkovej dĺžky času (37,5 hodiny, teda 2250 minút) a počtu všetkých poslancov (150).
„Ak zoberieme do úvahy počet 150 poslancov NR SR, pomerný prepočet na jedného poslanca predstavuje presne 15 minút (2250/150). Každý nezaradený poslanec má teda k dispozícii 15 minút,“ ozrejmili.
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Rozdelenie času pre poslanecké kluby
Poslanecký klub má pri rozprave určenej na 37,5 hodiny k dispozícii čas, ktorý zodpovedá násobku počtu jeho členov a základného pomerného podielu (15). „Napríklad klub s desiatimi poslancami dostane k dispozícii 150 minút (2,5 hodiny), zatiaľ čo klub s 50 poslancami až 750 minút (12,5 hodiny),“ priblížili z Kancelárie NR SR. Do vyhradeného času sa započítava nielen reč poslanca, ale aj faktické poznámky, procedurálne návrhy či čítanie pozmeňujúcich návrhov. „Naopak, čas, keď hovorí predsedajúci, navrhovateľ, spravodajca, sa do limitu poslaneckých klubov nezapočítava,“ dodali z Kancelárie NR SR.
Poslanci parlamentu sa už na schôdzach riadia novým rokovacím poriadkom. Ten okrem iného stanovuje dĺžku času na rozpravu o bode programu na najviac 37,5 hodiny. Na návrh aspoň dvoch klubov môže NR SR rozhodnúť o skrátení či predĺžení dĺžky času. Tá však nemôže byť kratšia ako 12,5 hodiny.