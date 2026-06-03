Rezort vnútra spúšťa nákup vozidiel: Pre políciu, hasičov aj ďalšie zložky štátu cez nový DNS systém

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra zriadi dynamický nákupný systém (DNS) na nákup vozidiel do 3,5 tony pre Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Horskú službu či ďalšie svoje organizačné zložky. Prostredníctvom systému chce nakúpiť najmä osobné vozidlá, ale aj dodávky, podvozky či príslušenstvo. Informoval o tom hovorca rezortu Matej Neumann.
„DNS nepredstavuje uzatvorenie konkrétnej zákazky ani rámcovej dohody. Ide o otvorený systém, do ktorého sa budú môcť počas celého obdobia jeho trvania zapájať noví dodávatelia spĺňajúci stanovené podmienky. Každá konkrétna potreba bude riešená samostatnou súťažou medzi zaradenými dodávateľmi, čo podporuje transparentnosť, hospodársku súťaž a efektívne využívanie verejných prostriedkov. Opakovaná súťaž zároveň vytvára predpoklady na dosahovanie výhodnejších cien a lepších obchodných podmienok pre štát,“ vysvetlil.
archívne video
Ministerstvo predpokladá, že hodnota DNS bude takmer 86 miliónov eur bez DPH. Systém bude trvať štyri roky. Neumann poukázal, že ide o kvalifikovaný odhad hodnoty. Cez nákupný systém by mohli kupovať vozidlá aj iné ministerstvá alebo ústredné orgány štátnej správy. Celá suma nemusí byť vyčerpaná.
„Ministerstvo vnútra SR týmto krokom posilňuje využívanie dynamického nákupného systému, ktorý sa v praxi osvedčil ako efektívny a transparentný nástroj pri zabezpečovaní vozidiel do 3,5 tony na rôzne účely a potreby štátnej správy,“ dodal hovorca s tým, že moderné a spoľahlivé vozidlá sú nevyhnutnou súčasťou výkonu úloh policajtov alebo hasičov.