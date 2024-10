Progresívne Slovensko spúšťa informačnú kampaň, chce upozorniť na nesplnené sľuby vlády

(Zdroj: Topky/vlado Anjel )

BRATISLAVA - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) spúšťa informačnú kampaň, ktorou chce upozorniť na to, že vláda po prvom roku pôsobenia nesplnila mnoho svojich sľubov. Vyhlásil to na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda PS Michal Šimečka. Hnutie začína distribuovať noviny, o zlyhaniach vlády bude informovať aj cez bilbordy a videspoty na sociálnych sieťach.

"Táto vláda Roberta Fica ničí ľuďom na Slovensku životy, uvrhla na nich drahotu v podobe konsolidácie, politický chaos a nestabilitu, zvýšenú kriminalitu a ešte aj viac nenávisti vo verejnom priestore," povedal Šimečka s tým, že toto sú výsledky štvrtej vlády Roberta Fica (Smer-SD).

Vláda sľubovala pokoj a koniec chaosu

Šéf PS pripomenul, že vláda sľubovala pokoj a koniec chaosu, no namiesto toho sa koaliční politici denne medzi sebou naťahujú. "Sľubovali lacnejšie potraviny a boj proti zdražovaniu, no namiesto toho zvyšujú dane. Sľubovali diaľnicu do Košíc, ale ani po 13 rokoch vládnutia ju nemáme. Neplnia vlastné sľuby, nevedia vládnuť, hnala ich len frustrácia a pomsta," skonštatoval. Konsolidácia verejných financií sa podľa neho dotkne všetkých a najmä najslabších, hoci tomu sa chcela vláda podľa Šimečku vyhnúť.

Líder hnutia zdôraznil, že cieľom je poraziť v ďalších voľbách premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a zložiť lepšiu vládu. Kampaň chcú cieliť aj na voličov koalície a teda na regióny, kde mali vládne strany najlepšie volebné výsledky. Noviny by mali vydávať niekoľkokrát do roka.