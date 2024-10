Prípad sa zamotáva! V prípade chlapca, ktorý spadol do šachty, môže byť všetko inak

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Skutočné okamihy hrôzy prežívala matka malého chlapčeka, ktorý v bratislavskej mestskej časti Lamač spadol do dvoj metrovej šachty. Spočiatku sa zdalo, že by za to mohlo byť zodpovedné počasie. Prípad sa však zamotáva.

Matka malého chlapčeka sa vybrala večer von spolu so svojím synom, aby vyvenčili psa. Ani vo sne by jej však nenapadlo, že o malú chvíľu bude bojovať o jeho život. Chlapček totiž počas prechádzky v blízkosti bytovky pri nemocnici Bory v bratislavskom Lamači spadol do nezakrytej vodnej šachty, ktorá bola podľa slov matky hlboká až dva metre.

Zúfala matka chlapčeka v šachte visela niekoľko minút, kým sa jej podarilo ho vytiahnuť. Celý čas ju za členok držala susedka, aby sa dokázala dostatočne nahnúť a mohla tak chlapca zachrániť. Chlapec bol po celom incidente v šoku. „Bol v absolútnom šoku, potichu, nehovoril, neplakal. Vďaka tomu nevdýchol vodu a prežil. Žiaľ, udalosti posledných dní v súvislosti s nepriaznivým počasím a zvýšením hladiny podzemnej vody mali za následok podmytie vrchného krytia šachty. Šachta bola zabezpečená betónovým poklopom, na ktorom boli ešte umiestnené drevené dosky. Zvýšená hladina podzemnej vody pravdepodobne betónový poklop podmyla a ten sa následne uvoľnil. Šachta tak ostala krytá len drevenými doskami, ktoré sa pod váhou chlapca prepadli,“ uzavrela matka.

Prípad sa zamotáva

Podľa prvotných informácií nám majiteľ pozemku priblížil, žeby za pád chlapca mohlo byť zodpovedné počasie. "V prvom rade chceme uviesť, že nás veľmi mrzí, že k predmetnému incidentu došlo, a že bolo ohrozené zdravie dieťaťa. Žiaľ, udalosti posledných dní v súvislosti s nepriaznivým počasím a zvýšením hladiny podzemnej vody mali za následok podmytie vrchného krytia šachty. Šachta bola zabezpečená betónovým poklopom, na ktorom boli ešte umiestnené drevené dosky. Zvýšená hladina podzemnej vody pravdepodobne betónový poklop podmyla a ten sa následne uvoľnil. Šachta tak ostala krytá len drevenými doskami, ktoré sa pod váhou chlapca prepadli," poznamenala spoločnosť v stanovisku.

Matka však s tvrdením nesúhlasí a šachta podľa nej nebola dostatočne vyznačená. "V januári sa podarilo šachtu susedovi náhodou odfotografovať. Šachta mala iba laty a podľa mňa to poklop nemalo. Okrem toho nebol označená. Taktiež sa k nám dostalo, že v auguste volala suseda nášmu správcovi, aby mozemok dal do poriadku. Šachta bola totiž zarastená burinou a nebolo ju vidieť," ozrejmila v reakcii matka chlapca a zároveň priložila fotografiu, ktorá má byť z januára tohto roka.

Spoločnosť však s jej tvrdením nesúhlasí. "Šachta zabezpečená bola. V rámci šetrenia po nehode bolo zistené, že šachta bola zabezpečená betónovým poklopom, na ktorom boli ešte umiestnené drevené dosky. Zvýšená hladina podzemnej vody v súvislosti s povodňovou situáciou spred troch týždňov pravdepodobne betónový poklop podmyla a ten sa následne uvoľnil. Tento betónový poklop sa našiel v šachte po odčerpaní vody. Šachta tak ostala krytá len drevenými doskami, ktoré sa, predpokladáme, pod chlapcom uvoľnili a nasledoval pád. O tom, že sa šachta na pozemku nachádza sme nemali vedomosť. Šachta je pozostatkom výstavby troch rôznych projektov a historicky sa tu nachádzalo dočasné zariadenie staveniska. V tejto chvíli nemáme prešetrené, pochybením koho na pozemku táto šachta ostala neidentifikovaná. K danému pozemku a jeho údržbe je potrebné doplniť, že pozemok je určený na ďalší development. Nie je súčasťou areálu susedného Projektu Bory Promenáda a teda nie je ani v správe Peta Real Estate Services. Pozemok je v rovnakom režime ako všetky ostatné pozemky určené pre budúcu výstavbu, prebieha tam raz ročne kosenie a upratovanie, ktoré prebehlo v tomto roku v júli aj na danom pozemku. Údržba takýchto pozemkov je riešená cez externého dodávateľa. Žiadna nezabezpečená šachta nám nebola hlásená," poznamenala spoločnosť v reakcii.

Spoločnosť Penta ďalej v pôvodnom stanovisku uvádza, že "koncom minulého týždňa prebehol zásyp šachty a jej úplné odstránenie. Od chvíle, keď sme sa ako vlastník pozemku dozvedeli o tom, čo sa stalo, sme začali okamžite vykonávať úkony za účelom preverenia situácie. Miesto tohto incidentu sme ešte v ten večer operatívne ohradili, aby do momentu vykonania stavebných úprav pozemku nemohlo dôjsť k ďalším nehodám," poznamenali v stanovisku v utorok 24.septembra.

Ani s týmto tvrdením však matka dieťaťa nesúhlasí. "Včera ráno o jednej (v pondelok 23. septembra) začali vykopávať šachtu a zasypávať. Im trvalo takmer týždeň (incident sa stal 19. septembra, poz. redakcie), kým tú jamu vykopali a jamu zasypali," dodala rozhorčená žena. Podľa spoločnosti však práce mali prebiehať od konca týždňa, avšak k samotnému ukončeniu došlo až začiatkom nasledujúceho. "Práce na zasypaní šachty prebiehali od konca týždňa, kedy sa incident odohral a ukončené boli začiatkom nasledujúceho," poznamenala spoločnosť.

Matku údajne nekontaktovali

Matka taktiež nesúhlasí s pôvodným vyjadrením spoločnosti, žeby ženu Penta kontaktovala ešte v ten večer. "Okrem iného sme ešte v ten večer kontaktovali poškodenú rodinu a nasledujúci deň navštívili poškodenú rodinu osobne. Poškodenej rodine sme sa ospravedlnili a vyjadrili sme ochotu nahradiť akúkoľvek vzniknutú škodu, vrátane poskytnutia inej pomoci, ktorú budú poškodení ochotní od nás prijať," poznala v spomínanom stanovisku spoločnosť Penta.

Matka ani s týmto nesúhlasí. "Náš sused volal ihneď do penty, ale nevedel sa dovolať správcovi. On vlastne dostal číslo, na ktoré mal môj muž zavolať. Môj muž mal volať do Penty v ten večer. V utorok večer sa to stalo a volali v stredu ráno. Až v piatok sa spýtali ako sa máme, či je syn v poriadku, či nám môžu dať nejaký termín u lekára. Nám sa javí, že sa ozvali až v deň, keď to bolo medializované," dodala matka dieťaťa. Ani v tomto prípade však spoločnosť s tvrdením nesúhlasí. "Náš zamestnanec kontaktoval telefonicky partnera pani Rusinkovej v deň incidentu vo večerných hodinách. Informoval sa o nehode, o zdravotnom stave chlapca a za vzniknutú situáciu sa ospravedlnil," poznamenala Penta.

Polícia prípad vyšetruje. "V súvislosti s Vami uvedeným prípadom je zo strany príslušného útvaru Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV vedené konanie vo veci podozrenia z trestného činu všeobecného ohrozenia. Prípadom sa policajti v súčasnosti zaoberajú," poznamenal hovorca.