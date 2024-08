AKTUÁLNE Prezident sa v paláci stretol s premiérom: O čom Pellegrini diskutoval s Ficom?

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prezident Peter Pellegrini, podpredseda parlamentu poverený jeho riadením Peter Žiga (Hlas-SD) a premiér Robert Fico (Smer-SD) podpíšu 1. septembra v starej budove Národnej rady SR v Bratislave spoločné vyhlásenie o otázkach zahraničnej politiky, kde budú deklarovať jednotný postup. Vyhlásil to prezident po utorkovom stretnutí s premiérom. Pellegrini zároveň ocenil, že na koaličných rokovaniach sa otvorí otázka vyrovnania sa vzťahov vo vnútri koalície.

Prezident SR Peter Pellegrini sa stretol s predsedom vlády Róbertom Ficom v prezidentskom paláci. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prezident zdôraznil, že účelom týchto stretnutí nie je zasahovať do fungovania a právomocí parlamentu a vlády SR. Chce byť však informovaný a dohliadať na to, ako fungujú a zabezpečujú chod jednotlivé ústavné orgány tohto štátu.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pri šéfovi NRSR stále nie je riešenie

Otázka voľby predsedu Národnej rady (NR) SR podľa premiéra Roberta Fica stále nemá riešenie, zatiaľ nie je táto agenda pripravená tak, aby mohla prísť na rokovanie parlamentu. Rozhodujúcu úlohu musia zohrať strany Hlas-SD a SNS. Fico podľa svojich slov pomáha k dosiahnutiu dohody, tento post je podľa neho potrebné zastabilizovať, keďže ide o druhú najvyššiu ústavnú funkciu. Povedal to po utorkovom stretnutí s prezidentom Petrom Pellegrinim.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Žiada vyriešiť problém so zvolením nového predsedu NR SR

Prezident sa už v pondelok stretol s podpredsedom NR SR Petrom Žigom (Hlas-SD). Následne apeloval na vládnu koalíciu, aby definitívne vyriešila problém so zvolením nového predsedu Národnej rady SR. "Ak je politické napätie, tak treba jednoducho hľadať rozuzlenie tohto problému a neodkladať ho na neurčito, pretože to neprospieva k stabilite, a myslím si, že vládna koalícia musí byť schopná nájsť spôsob riešenia tejto situácie," vyhlásil v pondelok prezident. On z funkcie prezidenta do toho zasahovať nebude.

V najbližších dňoch chce prezident pokračovať v stretnutiach s predsedami koaličných parlamentných strán. Po nich sa stretne aj s predsedami opozičných strán a aj s ministrami v reakcii na aktuálnu situáciu. Zároveň uviedol, že by sa chcel vrátiť ku tradícii, ktorá u jeho predchodkyne Zuzany Čaputovej podľa jeho slov absentovala.

Prezident SR Peter Pellegrini po stretnutí s podpresedom NRSR Petrom Žigom dáva mediálne vyhlásenie. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Chcem, aby sme sa v pravidelných intervaloch, k zásadným otázkam domácej alebo zahraničnej politiky, stretávali za okrúhlym stolom na úrovni troch najvyšších ústavných činiteľov tak, ako sa to v demokratickej krajine patrí," vyhlásil. Pellegrini zároveň avizuje, že ešte do konca roka predstúpi pred NR SR so správou o stave republiky.