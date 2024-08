Je to definitívne: Fico potvrdil, že chce Michala Šimečku odvolať z funkcie! Prvá reakcia šéfa PS

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Už je to isté. Premiér Robert Fico oznámil, že na najbližšej koaličnej rade oficiálne predloží návrh na odvolanie Michala Šimečku (PS) z postu podpredsedu parlamentu. Pripomenul, že návrh má podporu SNS. Na odpoveď Hlasu ešte čaká. Dôvodom sú dotácie z verejných zdrojov pre Nadáciu Milana Šimečku, ktorá je pomenovaná po starom otcovi Michala Šimečku.

Premiér R. Fico: Predložím oficiálny návrh na odvolanie Michala Šimečku z postu podpredsedu NR SR (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Fico podľa vlastných slov nikdy nebude spochybňovať právo opozície mať pozície v NR SR na základe výsledkov parlamentných volieb. "Predseda najsilnejšej opozičnej strany bol zvolený v národnej rade za podpredsedu národnej rady, ale takáto pozícia nie je viazaná na konkrétne meno, je viazaná na predstaviteľa opozície," podotkol predseda vlády.

Je presvedčený, že Šimečka organizuje a zneužíva protest na ochranu finančných záujmov vlastnej rodiny, a preto nemôže byť podpredsedom parlamentu. "Rovnako vyhlasujeme, že opozícia môže prísť s iným menom na post podpredsedu NR SR a vládna koalícia garantuje, že tento človek bude za podpredsedu NR SR aj zvolený," deklaroval Fico.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Nie je podľa premiéra problém pre stranu získať potrebných 30 podpisov poslancov na Šimečkovo odvolanie. Tvrdí, že rovnaké stanovisko na odvolanie Šimečku má aj koaličná SNS, zároveň počkajú ešte na stanovisko strany Hlas-SD.

Sú ako komunisti, odkazuje Šimečka

Predseda PS Michal Šimečka v reakcii na Ficove slová uviedol, že sú presne ako komunisti. "Cenzúrujú, kádrujú a útočia na rodinu. Ficova vláda pomsty má problémy, potrebujú odviesť pozornosť. Nevyšiel im útok cez môjho nebohého starého otca, tak skúšajú pošpiniť moju mamu a partnerku," odkázal.

"Prečo to robia? Ich trestný zákon spôsobil vlnu kriminality. Bezvýznamná SNS sa im v koalícii utrhla z reťaze a robí hanbu do celého sveta. Ich plán v tichosti pustiť na slobodu kriminálnika Kováčika nevyšiel, naopak - do ulíc sme uprostred leta dostali 18-tisíc ľudí. Nespravili nič pre lepšie školy, nemocnice, infraštruktúru či ekonomiku," tvrdí.

"Chabý útok na opozíciu vedený cez moju rodinu - ktorá vo verejnom priestore pôsobí desaťročia - je len zastierací manéver a pomsta za opozičnú prácu," dodla. Na 15.30 zvolal v centrále strany tlačovú konferenciu.