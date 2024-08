Tento svet v zrkadle vám môže priniesť výhru! Pýtate sa ktorý? SÚŤAŽTE s TENTO a hrajte o víkendový pobyt!

Landart „Tento svet v zrkadle.“ (Zdroj: Metsa Tissue)

BRATISLAVA – Ako dokáže byť prepojená krása prírody s krásou človeka? Jednoducho! Značka Tento, líder na trhu s hygienickými papierovými výrobkami, priniesla nielen do Bratislavy fascinujúcu zrkadlovú inštaláciu, ktorá odhaľuje viac, než je vidieť. A vy spolu s ňou môžete súťažiť o špeciálne ceny!

Inštalácia s názvom „Tento svet v zrkadle“ z dielne Promocateurs Atelier vytvorená zrkadlami v prírode je viac než len výtvarné dielo – je to výzva k sebareflexii, ktorá je v dnešnom svete dosť podceňovaná. Zamyslite sa, koľko času venujete sebe a svojim pocitom? V dnešnej uponáhľanej dobe sa len ťažko dokážeme zamyslieť nad niečím hlbším, no práve kontakt s prírodou nám v tom môže pomôcť.

Táto landart inštalácia je tvorená zrkadlovými kruhmi, ktoré vytvárajú fascinujúce hry svetla a tieňa. Zrkadlá odrážajú nielen okolitú prírodu, ale aj naše vlastné reflexie. Vďaka nim vieme, že aj my sme súčasťou tohto živého ekosystému. Zážitok z tohto umeleckého diela, ktoré nájdete počas augusta v mnohých kútoch Bratislavy prináša nielen myšlienku pozastaviť sa a hľadať harmóniu, ale aj zaujímavú súťaž.

V čom súťaž spočíva?

Počas celého trvania výstavy môžete hrať o víkendový pobyt vo ForRest Glamping v srdci Štiavnických vrchov. Okrem toho môžete vyhrať aj dve veľké balenia výrobkov Tento. Stačí, ak navštívite jednu z lokalít so zrkadlovou inštaláciou, odfotíte kreatívnu a zaujímavú fotku, pridáte ju do vášho Instagram profilu alebo stories a označíte profil @tento_czsk. Do popisu nezabudnite vložiť hashtag #tentozazitok.

Súťaž prebieha od 5. – 24. augusta 2024. Výherca bude vyhlásený 2. septembra 2024 prostredníctvom postu a stories na profile Tento_czsk.

Inštalácia je súčasťou súťaže, do ktorej sa môže zapojiť každý. (Zdroj: Metsa Tissue)

Kde všade a kedy môžete výstavu navštíviť? 5.8. Medická záhrada 6.-7.8. Šafárikovo námestie 8.8. Rázusovo nábrežie 9.8. Vajanského nábrežie 10.8. Námestie SNP 11.-13.8. Sky park 14.-24.8. Veľkolelský ostrov

Nezmeškajte príležitosť zažiť toto nezabudnuteľné dielo a zapojiť sa do súťaže! Pre viac informácií o súťaži, inštalácii a ďalších aktivitách sledujte profil https://bit.ly/3WUtnrc.

Projekt je realizovaný s podporou MČ Bratislava Staré mesto, Alto RE, Broz ochranárske združenie a Mesta Bratislava. Štatút súťaže nájdete tu: https://bit.ly/specialproject_slovakia

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou Metsa Tissue.