Drucker chce meniť sieť stredných škôl: Malé školy by mohli fungovať spoločne

BRATISLAVA - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) oznámil zámer optimalizovať sieť stredných škôl. Menšie školy by sa mohli spájať do väčších celkov, ktoré by mali spoločné manažmenty, dokázali sa zjednocovať v plánoch vzdelávania, mať spoločných odborných zamestnancov či nadväzovať partnerstvá so zamestnávateľmi. Zdôraznil, že školy sa nebudú zatvárať. Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii.

"Slabinou súčasnej situácie v strednom školstve vrátane gymnázií je pomerne prílišná zotrvačnosť, ktorá súvisí s nerealizovaním mnohých zmien dlhé roky," skonštatoval. Poukázal napríklad na zmeny na trhu práce či v demografii. Mnohé školy majú podľa neho rozpočty, ktoré im vystačia len na prežitie, a tak nemajú možnosť rozvoja či spolupráce so zamestnávateľmi.

Priblížil, že na Slovensku je 84 stredných škôl, ktoré majú menej ako 100 žiakov. "Takéto školy si veľmi ťažko dokážu zabezpečiť kvalitných učiteľov, odborných zamestnancov, odborné vzdelávanie," načrtol Drucker. Pripravovanými opatreniami chce umožniť spájať školy do spoločných celkov. Mohli by mať spoločné manažmenty aj tzv. supervízorov. "Chceme, aby z menšieho počtu škôl, ktoré naďalej budú fyzicky v regiónoch, vznikli ucelenejšie väčšie celky," zhrnul.

Do konca augusta by mali zriaďovatelia predložiť rezortu školstva projekty optimalizácie. Do konca marca 2025 by mohli poslať už konkrétne žiadosti o zmenu siete. V novom nastavení by školy mohli fungovať od septembra 2025. Podľa ministra je pripravených viacero rýchlych legislatívnych zmien, ktoré by mohli platiť od januára 2025.

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR zdôraznil, že stredné školy aktuálne nedokážu dostatočne reflektovať potreby trhu práce. "Čo je však oveľa väčšou výzvou, súčasná sieť stredných škôl, ich nastavenie a spôsob fungovania nedokážu zabezpečiť budúce nároky na kvalitu, štruktúru a kompetencie pracovnej sily," upozornil.

Predsedníčka parlamentného školského výboru Paula Puškárová (Hlas-SD) považuje návrh za príležitosť na lepšie prepojenie stredných a vysokých škôl a riešenie mnohých problémov, ktorým školy čelia, ako je odliv mozgov.

Prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský podporuje myšlienku väčších vzdelávacích centier, ktoré by mohli obsahovať gymnázium, strednú školu, odbornú školu, ale aj ďalšie študijné programy. "Určite by to dalo mladému človeku väčšiu šancu sa rozvíjať a nechajme ho pokojne prvý, možno aj druhý rok hľadať, objavovať, čo sa preňho hodí najviac, a nechať mu možnosť vybrať si postupne v rámci svojho rozvoja," uviedol.

Rodičia žiadajú kvalitné vzdelávanie

Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz návrh nového systému víta. Od zmien očakáva väčší prílev peňazí do škôl, čo umožní lepšie zaplatiť majstrov odborného výcviku. Ako vysvetlil, napríklad elektrotechnici či "ítečkari" zarobia vo firme oveľa viac ako v škole. Víta aj možnosť zdieľať niektorých učiteľov. Rovnako by mohli školy viac investovať do vybavenia.

Myšlienku väčších školských celkov podporil aj viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Andrej Hutta. "Veríme, že bude viac priestoru pre duálne vzdelávanie, že v nich zamestnávatelia nájdu kompetentných partnerov na to, aby sme vedeli vytvárať odborníkov pre trh práce," vyhlásil.

Riaditeľ združenia Rodicia.sk Matej Stuška dodal, že od rodičov vníma silný dopyt po kvalitnom vzdelávaní. "Väčšina rodičov a žiakov chce ísť smerom odborného vzdelávania, ale dúfajú, že ich pripraví na prax, že budú môcť pracovať s kvalitnými technológiami, že budú mať dobrých učiteľov," potvrdil.